پخش نمایشهایی پلیسی از رادیو
در هفته نیروی انتظامی، شبکههای مختلف رادیو با پخش ویژهبرنامهها، گزارشها و گفتوگوهای مردمی به تبیین نقش نیروی انتظامی در حفظ امنیت، آرامش و انسجام اجتماعی میپردازند. این برنامهها با هدف بازنمایی ارتباط عمیق مردم و پلیس، روایتگر تلاشهای شبانهروزی حافظان قانون در کنار شهروندان هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکههای رادیویی در هفته نیروی انتظامی برنامههایی همچون «دور یک میز»، مسابقه «پی جو»، کتاب گویای «حیات جاوید»، «معادله مینا»، «به اضافه ورزش»، «گلی در میان مرداب»، «ایرانشهر»، «روی موج گفتوگو»، «مهربان باشیم» و… را پخش میکنند.
رادیو ایران- همراه با پلیس
برنامه «ایرانشهر» به مناسبت هفته نیروی انتظامی با گویندگی مهرناز فقیهی روز دوشنبه ۱۴ مهر از شهرک آزمایش راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و روز چهارشنبه ۱۷ مهراز پلیس راه آزاد راه تهران _ شمال روانه آنتن شبکه رادیویی ایران میشود.
رادیو فرهنگ -روایت زندگی شهدای فراجا
شبکه رادیو فرهنگ با حالوهوای متفاوتی به این هفته میپردازد. «مستند فرهنگ» با روایتی از زندگی و فعالیت برخی از شهدای فراجا روانه آنتن میشود. برنامه «صبح به وقت فرهنگ» از پیشگیری و گشتهای هدفمند نیروی انتظامی برای جرایم میگوید. برنامه «سرزمین من» هم اختصاص به گفتوگو با مسئولان و فرماندهان فراجا دارد.
رادیو تهران- راهکارهای آموزشی برای سرقت
شبکه رادیویی تهران ویژه این ایام چند برنامه را تدارک دیده است. برنامههای «صبح نو تهران نو»، «عصر تهران»، «دور یک میز» و «همسایه سلام» با محوریت گفتوگو با رئیس پلیس تهران، رئیس پلیس راهور استان تهران، رئیس پلیس شهرستانهای استان تهران، نکات آموزشی مربوط به پیشگیری از سرقت در فضای مجازی و… پخش میشود. همچنین صدای شهر هم هر روز ویژه به این موضوع میپردازد.
رادیو گفتوگو- به وقت گفتوگو
برنامه فرهنگسرای گفتوگو با محوریت نقش و جایگاه نیروی انتظامی در حفظ نظم و امنیت جامعه از رادیو گفتوگو پخش میشود. همچنین، برنامههای «به وقت گفتوگو» و «روی موج گفتوگو» با حضور جمعی از فرماندهان و اعضای خدوم نیروی انتظامی روانه آنتن میشود. برنامه «سایهروشن» از دیگر تدارکات این شبکه رادیویی است.
رادیو پیام – همراه با پیام ولایت
برنامه «پیام ولایت» با موضوع سخنان رهبری درباره هفته نیروی انتظامی و اهمیت وجود نیروی انتظامی در جامعه و نحوه عملکرد نیروی انتظامی با مردم روانه آنتن رادیو پیام میشود. همچنین این شبکه در این هفته مسابقه «پیجو» هم برای مخاطبان برگزار میکند.
ایرانصدا- کتاب گویای ترفند
ایرانصدا با هدف احترام به ایثارگری نیروهای نیروی انتظامی و آگاهیرسانی به جامعه مجموعه کتابهای گویایی منتشر میکند که حاوی روایتهایی واقعی از زندگی، کار و شهادت شهدای ناجا است. کتاب گویای ترفند، مجموعهای از داستانهای واقعی پلیسی است. کتاب گویای حیات جاوید با موضوع شهادت و آموزههای مکتب اسلام تولید شده است. کتاب گویای مهران میخندد اختصاص به زندگی و خاطرات شهید مهدی اقرع دارد. از دیگر تولیدات ایرانصدا، کتاب گویای پلیس و من سرهنگ هستم، است.
رادیو صبا-هر صبایی تجربه
برنامههای «صبح صبا»، «عصر صبا»، «شهر فرنگ»، «معادله مینا» و «هر صبایی یک تجربه» عنوان برنامههای رادیو صبا است که به گرامیداشت این هفته میپردازند. این برنامه اختصاص به گفتوگو با مسئولان نیروی انتظامی، بررسی نقش نیروی انتظامی در حل پروندههای جنایی و تعقیب مجرمان و… اختصاص دارد. همچنین تجربیات واقعی شغلی یک پلیس به اشتراک گذاشته میشود.
رادیو ورزش- دورهمی مسئولان ورزشی نیروی انتظامی
شبکه رادیویی ورزش برنامه «به اضافه ورزش» را روانه آنتن میکند که ضمن گفتگو با مسئولان ورزشی نیروی انتظامی به موضوع فعالیتها و برنامههای تیمهای ورزشی این نیرو میپردازد. این برنامه به تشریح نقش ورزش در تقویت روحیه و توانمندسازی نیروهای انتظامی خواهد پرداخت. هچنین برنامههای «صبح و ورزش» و «عصرانه» هم با این موضوع روانه آنتن میشوند.
رادیو نمایش- پخش سریال پلیسی
مجموعه نمایشی «گلی در میان مرداب» را با موضوع مواد مخدر و پلیس به روی آنتن میبرد. این سریال رادیویی با کارگردانی رامین پورایمان و هنرمندی علی اصغر دریایی، سینا نیکوکار، اسماعیل بختیاری، محمد رضاعلی، حوا الهویی، قربان نجفی، امیر فرحان نیا، مهدی نمینی مقدم، کامیار محبی، بهناز بستان دوست و احمد لشینی روانه آنتن رادیو نمایش میشود.
رادیو معارف- مهربان باشیم
شبکه رادیویی معارف قرار است برنامه «مهربان باشیم» را روانه آنتن کند. این برنامه با اجرای اجرای علیرضا نایینیزاده پخش میشود.
رادیو قرآن – پخش محافل قرآنی با حضور نیروهای انتظامی
شبکه رادیویی قرآن همزمان با ایام گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، پخش محافل قرآنی با حضور نیروهای رشید و تلاشگر انتظامی و همچنین قرائت آیهالکرسی توسط آنان را در باکسهای مختلف، در دستور کار دارد.