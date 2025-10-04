به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، ششمین جشنواره هیکِر، روز گذشته سوم اکتبر (۱۱ مهر ماه) آغاز شده و تا پنجم اکتبر (۱۳ مهر ماه) در ریچموندهیل کانادا برپا است.

این جشنواره به بررسی مراقبت از محیط زیست انسانی، مسائل حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست اختصاص دارد.

محمد زارعی و حسین اسکندری در «ویر» ایفای نقش کرده‌اند. این اثر روایتی از زندگی پیرمردی است که فراموشی‌اش را فراموش کرده است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: فیلمبردار: منصور عبدرضایی، تدوین: فرشاد عباسی، طراح صحنه و لباس: عیسی خیبرمنش، صدابردار: محمدمسعود گنجی، صداگذار: حسین قورچیان، اصلاح رنگ: مهران جبلی، طراح گریم: محسن دارسنج، آهنگساز: مسعود دولت یاری، مدیر تولید: رضا رخ، مدیر تدارکات: مهدی دشت‌آرا، دستیار کارگردان و برنامه ریز: محمد مسعود گنجی، طراح پوستر و ساخت تیزر: کوروش خمسه‌نژاد، عکاس: مهدی دل‌خواسته، تهیه‌کننده: مهدی گنجی و انجمن سینمای جوانان ایران، پخش بین الملل: فرست اسکرین.

