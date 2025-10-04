راهیابی «ویر» به جشنواره هیکِر کانادا
فیلم کوتاه «ویر» به نویسندگی و کارگردانی جواد گنجی که به تازگی به بخش مسابقه سی و هفتمین جشنواره سوپرفست آمریکا راه پیدا کرده بود، در ششمین جشنواره هیکِر کانادا رقابت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای، ششمین جشنواره هیکِر، روز گذشته سوم اکتبر (۱۱ مهر ماه) آغاز شده و تا پنجم اکتبر (۱۳ مهر ماه) در ریچموندهیل کانادا برپا است.
این جشنواره به بررسی مراقبت از محیط زیست انسانی، مسائل حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست اختصاص دارد.
محمد زارعی و حسین اسکندری در «ویر» ایفای نقش کردهاند. این اثر روایتی از زندگی پیرمردی است که فراموشیاش را فراموش کرده است.
دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: فیلمبردار: منصور عبدرضایی، تدوین: فرشاد عباسی، طراح صحنه و لباس: عیسی خیبرمنش، صدابردار: محمدمسعود گنجی، صداگذار: حسین قورچیان، اصلاح رنگ: مهران جبلی، طراح گریم: محسن دارسنج، آهنگساز: مسعود دولت یاری، مدیر تولید: رضا رخ، مدیر تدارکات: مهدی دشتآرا، دستیار کارگردان و برنامه ریز: محمد مسعود گنجی، طراح پوستر و ساخت تیزر: کوروش خمسهنژاد، عکاس: مهدی دلخواسته، تهیهکننده: مهدی گنجی و انجمن سینمای جوانان ایران، پخش بین الملل: فرست اسکرین.