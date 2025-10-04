خبرگزاری کار ایران
اعلام داوران بخش آثار داستانی بلند جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

اعلام داوران بخش آثار داستانی بلند جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
اسامی داوران فیلم‌های بخش مسابقه بلند داستانی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، داوران این دوره بخش مسابقه بلند داستانی جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان عبارتند از آزیتا حاجیان، سامان احتشامی، محمد بحرانی، مهدی جعفری و آرش معیریان.

آزیتا حاجیان لیسانس بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه هنر است که در فیلم‌هایی چون «دزد عروسک‌ها»، «سفر جادویی» و… ایفای نقش کرده و برنده سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر است.

سامان احتشامی موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده پیانو برای آثاری چون «شازده کوچولو»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه» و… آهنگسازی کرده است.

محمد بحرانی بازیگر، عروسک‌گردان، صداپیشه و مجری برنامه‌های مختلف، صداپیشگی شخصیت‌های عروسکی جناب خان، آقای همساده، ببعی و… را در کارنامه خود دارد.

مهدی جعفری کارگردانی است که در حوزه نوجوانان فیلم سینمایی «یدو»، «بیست و سه نفر» و… را ساخته است که «یدو» از جشنواره سی و نهم فیلم فجر جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد.

آرش معیریان مدرس دانشگاه، کارگردان و تدوینگر است و در حوزه کودکان فیلم‌هایی همچون «فیتیله و ماه پیشونی» و… را کارگردانی کرده است.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.

