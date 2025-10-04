به گزارش خبرنگار ایلنا، بامداد روز جمعه، زلزله‌ای با قدرت ۵.۳ ریشتر، زواره از توابع بخش شهرستان اردستان در استان اصفهان را لرزاند و چندین بنای تاریخی ارزشمند دچار آسیب شدند.

مجموعه فرهنگی-مذهبی «فاطمیه (هشت‌بهشت) زواره» یکی از آثار ارزشمند معماری خشتی دوره قاجار است که در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده است. براساس گزارش‌ها این بنا به‌همراه قلعه امیرآباد، حسینیه زواره و حسینیه کوچک زواره از جمله آثاری بودند که پس از زلزله نسبتا شدید زواره دچار ترک و آسیب شده‌اند.

«سید روح‌الله سید العسگری» معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اعلام این خبر به ایلنا گفت: پس از زلزله نسبتا شدید شهرستان زواره، برآوردها و ارزیابی اولیه کارشناسان در استان اصفهان و شهرستان‌های این استان انجام گرفت. خوشبختانه پس از این زلزله تخریبی صورت نگرفته است اما بر اساس برآورد اولیه همکاران و کارشناسان زلزله باعث ایجاد ترک‌هایی روی بدنه برخی از آثار زواره شده است.

او گفت: درحال‌حاضر کارشناسان میراث‌فرهنگی اداره کل اصفهان به منطقه و شهرستان زواره اعزام شده‌اند تا بررسی‌های دقیق‌تر انجام شود تا گزارش مکتوب و راهکارهای مرمتی عصر امروز برای مدیر کل حفظ و احیاء معاونت میراث‌فرهنگی کشور ارسال شود.

سید العسگری تاکید کرد: مهمترین آثاری که در زواره دچار آسیب و ترک شده‌اند، قلعه امیرآباد، حسینیه هشت‌بهشت، حسینیه زواره و حسینیه کوچک زواره است که ترک‌های آن قابل مشاهده است با این حال، این بناهای تاریخی نیازمند ارزیابی‌های دقیق‌تر و کارشناسی هستند که هم‌اکنون در حال انجام است.

او همچنین تاکید کرد: درحال‌حاضر خسارات ایجاد شده فقط از زواره گزارش شده است و پس از بررسی‌هایی که روی شهرهای اطراف اردستان که شامل نائین و کاشان می‌شود بررسی‌هایی انجام شده که خوشبختانه آسیبی را مشاهده نکرده‌ایم.

انتهای پیام/