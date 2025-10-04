افتتاح جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی از امروز
مراسم افتتاحیه بیست و دومین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی شنبه داوزدهم مهر ماه ساعت۱۸:۳۰ در محوطه خارجی خانه اتحادیه برگزار میشود.
تمامی نمایشگران آیینی سنتی حاضر در جشنواره به همراه مدیران، مهمانان در این محل گرده هم آمده و با اجرای نمایشها، آن را گرامی میدارند.
پیمان شیخی اجرای این مراسم را بر عهده خواهد داشت و کرنا نوازی، شبیهخوانی، تختحوضی، نقالی، خیمهشببازی، موسیقی گیلان ازجمله برنامههایی است که در این روز به اجرا گذاشته خواهد شد.
بیست و دومین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری ۱۲ تا ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد.