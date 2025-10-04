به گزارش ایلنا، نخستین جشنواره بین‌ المللی شعر «پروانگی» به منظور جلب توجه جامعه و نیکوکاران به مشکلات بیماران پروانه‌ای از رهگذر زبان شعر به دبیری علیرضا قزوه دوشنبه چهاردهم مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در سالن شماره ۸ باغ کتاب برگزار می‌شود.

این جشنواره به دبیری علیرضا قزوه و به همت انجمن «ای‌بی» ایران و با همکاری مرکز شعر، موسیقی و سرود صدا و سیما و معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

در راستای فعالیت‌های فرهنگی هنری و همچنین سیاست‌های کلی خانه «ای‌بی» ایران در توسعه فرهنگ اجتماعی در مواجهه و برخورد با کودکان بیمار به ویژه مبتلایان به بیماری پروانه‌ای، این انجمن مردم‌نهاد اقدام به برگزاری نخستین جشنواره بین‌المللی شعر «پروانگی» کرده است.

محور اشعار این جشنواره اصلاح کنش‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ‌های رفتاری، جلوگیری از موانع در جریان تحصیل بیماران پروانه‌ای، فرهنگ اجتناب و جلوگیری از وصلت‌های فامیلی، تقدیر خانواده‌ی بیماران، بررسی تحریم‌های ظالمانه و عوارض ناشی از آن بر سلامتی بیماران مظلوم پروانه‌ای، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی پیش‌روی بیماران پروانه‌ای و… است.

فراخوان این جشنواره آذرماه سال ۱۴۰۳ بدون درنظر گرفتن محدودیت سنی و جعرافیایی در قالب‌های شعر کلاسیک، نو (نیمایی)، سرود، ترانه، تصنیف و کودک و نوجوان در بخش‌های فارسی و زبان‌های خارجی منتشر شده بود.

مجموعا ۶۷۴ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که غیر از ایران از کشورهایی نظیر هند، پاکستان، بنگلادش، فلسطین، ترکیه، بحرین، و سوریه اشعاری به زبان‌های انگلیسی، اردو، ترکی و عربی در این جشنواره شرکت کرده که از نقاط عطف این رویداد ادبی است.

در این دوره از جشنواره بین‌المللی شعر پروانگی، در مجموع ۳۰ نفر به‌عنوان برگزیده معرفی شدند. از میان آنان ۱۰ نفر از شاعران مبتلا به بیماری پروانه‌ای بودند و ۵ نفر نیز از کشورهای ترکیه، سوریه، هند و افغانستان حضور داشتند. تیم داوری جشنواره نیز متشکل از داورانی از ایران، هند، پاکستان و عراق بود.

در این مراسم ضمن معرفی برگزیدگان این دوره و اهدای جوایز به آنان، اشعار برگزیده توسط شاعران قرائت خواهد شد.

نخستین جشنواره بین‌المللی شعر «پروانگی» دوشنبه چهاردهم مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در سالن شماره ۸ باغ کتاب برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.

