جایزه ۷۰ میلیونی برای پوستر جشنواره موسیقی فجر/ پوستر ۲۰ مهر رونمایی می‌شود
برگزیدگان مسابقه طراحی پوستر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر ۷۰ میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، آرش امینی دبیر این جشنواره در خصوص فراخوان طراحی پوستر این دوره از جشنواره گفت: از آنجایی که بنای جشنواره امسال بر تعامل و همکاری با دیگر جشنواره هاست، چندی پیش فراخوان طراحی پوستر این دوره از جشنواره موسیقی فجر را طی همکاری با مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی و تدوین کردیم و در تاریخ ۲۲ شهریورماه این فراخوان به صورت سراسری منتشر شد. 

وی ادامه داد: امروز ۱۲ مهرماه آخرین مهلت ارسال آثار به بخش طراحی پوستر جشنواره چهل و یکم است و قرار است روزهای ۱۳ و ۱۴ مهرماه داوری این آثار صورت گیرد و در نهایت روز ۲۰ مهرماه نفر برگزیده معرفی و پوستر چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر رونمایی شود. 

امینی با اشاره به جوایز نفرات برگزیده طراحی پوستر جشنواره اظهار داشت: نفر برگزیده که به عنوان طراح پوستر جشنواره چهل و یکم معرفی می‌شود مبلغ ۵۰ میلیون تومان دریافت خواهد کرد و به نفرات دوم و سوم در قالب تقدیر از آن‌ها هر کدام مبلغ ۱۰ میلیون تومان اهدا می‌شود. 

چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر امسال از اول تا ۳۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

