به گزارش ایلنا، در فراخوان بخش عکس و ویدئوی چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر آمده است: ایران سرزمینی است ریشه‌دار در تاریخ، با فرهنگی چند هزار ساله و تمدنی غنی. از دل خاک کهن این سرزمین، صدای دوستی و مهر برخاسته و مردمانش همواره زبان به صلح گشوده‌اند. مردمی که زندگی را شایسته عشق می‌دانند، نه جنگ؛ و همین فرهنگ ژرف و والای ایرانی، اجازه نداده که زیر بار ظلم و ستم برویم. همواره در کنار مظلومان و آزادگان جهان بایستیم. در راستای این باور، جشنواره امسال قصد دارد آثار هنرمندانی را که گوشه‌ای از تحمیل شوم جنگ بر ملت‌های مظلوم و آزاده را روایت می‌کنند، در قالب عکس و ویدئو جمع‌آوری و در معرض دید عموم قرار دهد.

بخش‌ها:

• الف: عکس

• ب: ویدئو

• پ: بخش مردمی (موبایلی)

موضوعات مسابقه:

• جنگ و کودکان

• اثرات جنگ بر خانواده‌ها

• صلح و نوع‌دوستی

• جنگ ۱۲ روزه ایران

• ایران و دفاع مشروع

• عشق و انسانیت در میانه جنگ

• ایثار در جنگ

شرایط ارسال عکس

• شرکت برای همه آزاد است.

• هر عکاس می‌تواند حداکثر ۱۰ فریم عکس در بخش آزاد ارسال کند.

• عکس‌ها باید در اندازه ۳۰×۴۵ و کیفیت ۳۰۰ dpi به دبیرخانه ارسال شوند.

• هرگونه ویرایش مخدوش‌کننده ماهیت اصلی عکس ممنوع است.

• استفاده از هوش مصنوعی ممنوع است.

ش عکس‌ها می‌توانند رنگی یا سیاه‌وسفید باشند.

و آثار راه‌یافته به مرحله نهایی در قالب نمایشگاه به نمایش گذاشته می‌شوند.

• آثار نهایی در کتاب جشنواره چاپ خواهند شد و به هر عکاس منتخب یک جلد کتاب اهدا می‌شود.

ی به آثار پذیرفته‌شده برای نمایشگاه، حق‌التصویر تعلق می‌گیرد.

• میزان حق‌التصویر برای هر عکاس: 5 میلیون ریال.

• ارسال عکس تنها از طریق ایمیل به دبیرخانه امکان‌پذیر است.

• ارسال آثار به منزله پذیرش مفاد فراخوان است.

نکته: در بخش عنوان ایمیل یا subject عبارت «مسابقۀ فیلم و عکس - بخش عکس» قید شود.

شرایط ارسال فیلم

• شرکت برای همه آزاد است.

• فیلم‌ها باید در فرمت MP4 یا MOV و با حجم حداکثر ۳۰۰ مگابایت برای مدت زمان تا ۳۰ ثانیه (جهت انتخاب اولیه) ارسال شوند.

• ویدئوهای بخش اصلی نباید بیش از ۶۰ ثانیه باشند.

• هر هنرمند می‌تواند حداکثر پنج اثر ارسال کند.

• آثار باید از طریق ایمیل به دبیرخانه ارسال شوند.

• ارسال اثر به منزله تأیید مالکیت اثر توسط ارسال‌کننده است.

• ارسال آثار به معنای پذیرش مفاد فراخوان است.

نکته: در بخش عنوان ایمیل یا subject عبارت «مسابقۀ فیلم و عکس - بخش فیلم» قید شود.

شرایط بخش مردمی (موبایلی)

• شرکت برای همه آزاد است.

• متقاضیان می‌بایست فقط ویدئوهای مربوط به جشنواره را به دبیرخانه ارسال کنند

• مالکیت آثار باید در اختیار ارسال‌کننده باشد. در غیر این صورت اثر از بخش مسابقه حذف خواهد شد و دبیرخانه هیچ مسئولیت حقوقی نخواهد داشت.

• جشنواره حق نمایش آثار منتخب را خواهد داشت.

• شرکت‌کنندگان موظف‌اند فرم ثبت‌نام را همراه با اثر به دبیرخانه ارسال کنند.

نکته: در بخش عنوان ایمیل یا subject عبارت «مسابقۀ فیلم و عکس - بخش مردمی» قید شود.

گاه‌شمار جشنواره

• پایان مهلت ارسال آثار5 آبان ماه 1404

• داوری آثار 15 آبان ماه 1404

• برگزاری نمایشگاه 5 آذر ماه 1404 در محل کاخ جشنواره

جوایز

• بخش عکس: تندیس، لوح تقدیر جشنواره و جایزۀ نقدی برای اثر برگزیده

• بخش ویدئو: لوح تقدیر و جایزۀ نقدی برای اثر برگزیده

• بخش مردمی (ویدئو): لوح تقدیر و جایزۀ نقدی برای اثر برگزیده

جوایز در مراسم اختتامیۀ جشنواره و در هر سه بخش به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را به ایمیل جشنواره به نشانی fajrintfilmfestival@gmail.com ارسال کنند.

چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر با دبیری سید روح‌الله حسینی پنجم تا دوازدهم آذرماه سال جاری در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/