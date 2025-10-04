فراخوان بخش عکس و ویدئو چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر منتشر شد
بخش عکس و ویدئوی چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر، به دبیری مهدی آشنا با محورهای روایت صلح، ایستادگی و جنگ برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، در فراخوان بخش عکس و ویدئوی چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر آمده است: ایران سرزمینی است ریشهدار در تاریخ، با فرهنگی چند هزار ساله و تمدنی غنی. از دل خاک کهن این سرزمین، صدای دوستی و مهر برخاسته و مردمانش همواره زبان به صلح گشودهاند. مردمی که زندگی را شایسته عشق میدانند، نه جنگ؛ و همین فرهنگ ژرف و والای ایرانی، اجازه نداده که زیر بار ظلم و ستم برویم. همواره در کنار مظلومان و آزادگان جهان بایستیم. در راستای این باور، جشنواره امسال قصد دارد آثار هنرمندانی را که گوشهای از تحمیل شوم جنگ بر ملتهای مظلوم و آزاده را روایت میکنند، در قالب عکس و ویدئو جمعآوری و در معرض دید عموم قرار دهد.
بخشها:
• الف: عکس
• ب: ویدئو
• پ: بخش مردمی (موبایلی)
موضوعات مسابقه:
• جنگ و کودکان
• اثرات جنگ بر خانوادهها
• صلح و نوعدوستی
• جنگ ۱۲ روزه ایران
• ایران و دفاع مشروع
• عشق و انسانیت در میانه جنگ
• ایثار در جنگ
شرایط ارسال عکس
• شرکت برای همه آزاد است.
• هر عکاس میتواند حداکثر ۱۰ فریم عکس در بخش آزاد ارسال کند.
• عکسها باید در اندازه ۳۰×۴۵ و کیفیت ۳۰۰ dpi به دبیرخانه ارسال شوند.
• هرگونه ویرایش مخدوشکننده ماهیت اصلی عکس ممنوع است.
• استفاده از هوش مصنوعی ممنوع است.
ش عکسها میتوانند رنگی یا سیاهوسفید باشند.
و آثار راهیافته به مرحله نهایی در قالب نمایشگاه به نمایش گذاشته میشوند.
• آثار نهایی در کتاب جشنواره چاپ خواهند شد و به هر عکاس منتخب یک جلد کتاب اهدا میشود.
ی به آثار پذیرفتهشده برای نمایشگاه، حقالتصویر تعلق میگیرد.
• میزان حقالتصویر برای هر عکاس: 5 میلیون ریال.
• ارسال عکس تنها از طریق ایمیل به دبیرخانه امکانپذیر است.
• ارسال آثار به منزله پذیرش مفاد فراخوان است.
نکته: در بخش عنوان ایمیل یا subject عبارت «مسابقۀ فیلم و عکس - بخش عکس» قید شود.
شرایط ارسال فیلم
• شرکت برای همه آزاد است.
• فیلمها باید در فرمت MP4 یا MOV و با حجم حداکثر ۳۰۰ مگابایت برای مدت زمان تا ۳۰ ثانیه (جهت انتخاب اولیه) ارسال شوند.
• ویدئوهای بخش اصلی نباید بیش از ۶۰ ثانیه باشند.
• هر هنرمند میتواند حداکثر پنج اثر ارسال کند.
• آثار باید از طریق ایمیل به دبیرخانه ارسال شوند.
• ارسال اثر به منزله تأیید مالکیت اثر توسط ارسالکننده است.
• ارسال آثار به معنای پذیرش مفاد فراخوان است.
نکته: در بخش عنوان ایمیل یا subject عبارت «مسابقۀ فیلم و عکس - بخش فیلم» قید شود.
شرایط بخش مردمی (موبایلی)
• شرکت برای همه آزاد است.
• متقاضیان میبایست فقط ویدئوهای مربوط به جشنواره را به دبیرخانه ارسال کنند
• مالکیت آثار باید در اختیار ارسالکننده باشد. در غیر این صورت اثر از بخش مسابقه حذف خواهد شد و دبیرخانه هیچ مسئولیت حقوقی نخواهد داشت.
• جشنواره حق نمایش آثار منتخب را خواهد داشت.
• شرکتکنندگان موظفاند فرم ثبتنام را همراه با اثر به دبیرخانه ارسال کنند.
نکته: در بخش عنوان ایمیل یا subject عبارت «مسابقۀ فیلم و عکس - بخش مردمی» قید شود.
گاهشمار جشنواره
• پایان مهلت ارسال آثار5 آبان ماه 1404
• داوری آثار 15 آبان ماه 1404
• برگزاری نمایشگاه 5 آذر ماه 1404 در محل کاخ جشنواره
جوایز
• بخش عکس: تندیس، لوح تقدیر جشنواره و جایزۀ نقدی برای اثر برگزیده
• بخش ویدئو: لوح تقدیر و جایزۀ نقدی برای اثر برگزیده
• بخش مردمی (ویدئو): لوح تقدیر و جایزۀ نقدی برای اثر برگزیده
جوایز در مراسم اختتامیۀ جشنواره و در هر سه بخش به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را به ایمیل جشنواره به نشانی fajrintfilmfestival@gmail.com ارسال کنند.
چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر با دبیری سید روحالله حسینی پنجم تا دوازدهم آذرماه سال جاری در شهر شیراز برگزار خواهد شد.