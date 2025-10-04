به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فیلم‌های اقتباسی (کتاب و سینما) به شرح زیر اعلام شد:

۱ـ اتاق کثیف/ علی دارایی/ قم

۲ـ اسپایدرمرد/ حسین ذوالفقاری/ تهران

۳ـ آغ باش/ صمد قربان­زاده/ ارومیه

۴ـ آغوش شکسته­‌ی درخت توت/ تهران

۵ـ بی بی زبیده/ سعید حشمتی/ تهران

۶ـ پایان این جهان/ شیوا غلامیان/ تهران

۷ـ پناهنده/ میثم محمدخانی/ تهران

۸ـ پیام­بر/ سجاد انتظاری/ مشهد

۹ـ تاداسانا/ محمد همتی/ تهران

۱۰ـ تیمچه اساطیر/ فاطمه جعفری و فریبا کوهنجانی/ اصفهان

۱۱ـ خارپشت/ محمدعلی حسینی/ کرج

۱۲ـ خیابان بهار آبی بود/ آرش امیری/ گناباد

۱۳ـ داستان دژبان/ محبوبه و مریم لکهائی/ تهران

۱۴ـ داستان/ مجتبی اسپنانی/ اصفهان

۱۵ـ دیدار با مرد لخت/ محمدرضا یاری­‌کیا/ تهران

۱۶ـ رادیون/ محسن جهانی/ مشهد

۱۷ـ زیارت/ اصغر لائی/ کرمانشاه

۱۸ـ سلامون/ کمیل ارجمندی/ تهران

۱۹ـ سیرک/ محمدرضا خدابخش/ تهران

۲۰ـ صبح پاداش/ سیدمجید آقازاده/ مشهد

۲۱ـ صحنه/ امید خیری/ تهران

۲۲ـ کاپیتان تورس/ حسین جمشیدی/ تهران

۲۳ـ لالو/ رضا دانش­‌پژوه/ یاسوج

۲۴ـ لباس عروسی/ محمد درویشی/ تهران

۲۵ـ مرگ مقدس/ مهدی هادی­‌زاده/ تهران

۲۶ـ مو/ مهرگان نعمتی/ تهران

۲۷ـ ناپیدا/ مصطفی حیدری/ اصفهان

۲۸ـ نشنیدن/ هادی عزیزی/ تهران

۲۹ـ های کپی/ محمد رحمتی/ تهران

۳۰ـ هرچی شما بگین/ امین خنکال/ تهران

۳۱ـ هشت/ علی آشتیانی/ تهران

۳۲ـ هفت پیکر/ رهی اسکندری/ شیراز

۳۳ـ ورگِ کِلا/ محمدامین قربان­‌زاده/ تهران

۳۴ـ یادداشت­‌های زیرزمینی/ عباس شکوری/ کرج

۳۵ـ یکی از همین روزها خسرو می‌میرد/ محمدمهدی عزیزمحمدی/ تهران

اعضای هیأت‌‌های انتخاب و داوری تمامی بخش‌های چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، به‌زودی در نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره معرفی خواهند شد.

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

