فیلمهای اقتباسی (کتاب و سینما) در جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شد
اسامی فیلمهای اقتباسی (کتاب و سینما) در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، فیلمهای اقتباسی (کتاب و سینما) به شرح زیر اعلام شد:
۱ـ اتاق کثیف/ علی دارایی/ قم
۲ـ اسپایدرمرد/ حسین ذوالفقاری/ تهران
۳ـ آغ باش/ صمد قربانزاده/ ارومیه
۴ـ آغوش شکستهی درخت توت/ تهران
۵ـ بی بی زبیده/ سعید حشمتی/ تهران
۶ـ پایان این جهان/ شیوا غلامیان/ تهران
۷ـ پناهنده/ میثم محمدخانی/ تهران
۸ـ پیامبر/ سجاد انتظاری/ مشهد
۹ـ تاداسانا/ محمد همتی/ تهران
۱۰ـ تیمچه اساطیر/ فاطمه جعفری و فریبا کوهنجانی/ اصفهان
۱۱ـ خارپشت/ محمدعلی حسینی/ کرج
۱۲ـ خیابان بهار آبی بود/ آرش امیری/ گناباد
۱۳ـ داستان دژبان/ محبوبه و مریم لکهائی/ تهران
۱۴ـ داستان/ مجتبی اسپنانی/ اصفهان
۱۵ـ دیدار با مرد لخت/ محمدرضا یاریکیا/ تهران
۱۶ـ رادیون/ محسن جهانی/ مشهد
۱۷ـ زیارت/ اصغر لائی/ کرمانشاه
۱۸ـ سلامون/ کمیل ارجمندی/ تهران
۱۹ـ سیرک/ محمدرضا خدابخش/ تهران
۲۰ـ صبح پاداش/ سیدمجید آقازاده/ مشهد
۲۱ـ صحنه/ امید خیری/ تهران
۲۲ـ کاپیتان تورس/ حسین جمشیدی/ تهران
۲۳ـ لالو/ رضا دانشپژوه/ یاسوج
۲۴ـ لباس عروسی/ محمد درویشی/ تهران
۲۵ـ مرگ مقدس/ مهدی هادیزاده/ تهران
۲۶ـ مو/ مهرگان نعمتی/ تهران
۲۷ـ ناپیدا/ مصطفی حیدری/ اصفهان
۲۸ـ نشنیدن/ هادی عزیزی/ تهران
۲۹ـ های کپی/ محمد رحمتی/ تهران
۳۰ـ هرچی شما بگین/ امین خنکال/ تهران
۳۱ـ هشت/ علی آشتیانی/ تهران
۳۲ـ هفت پیکر/ رهی اسکندری/ شیراز
۳۳ـ ورگِ کِلا/ محمدامین قربانزاده/ تهران
۳۴ـ یادداشتهای زیرزمینی/ عباس شکوری/ کرج
۳۵ـ یکی از همین روزها خسرو میمیرد/ محمدمهدی عزیزمحمدی/ تهران
اعضای هیأتهای انتخاب و داوری تمامی بخشهای چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، بهزودی در نشست رسانهای دبیر جشنواره معرفی خواهند شد.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.