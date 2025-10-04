خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«تقریر عشق» در موزه ملی دفاع مقدس رونمایی شد

«تقریر عشق» در موزه ملی دفاع مقدس رونمایی شد
کد خبر : 1695169
لینک کوتاه کپی شد.

آیین رونمایی از کتاب «تقریر عشق» همراه با محفل شعرخوانی نوجوانان و شاعران برجسته کشور، با حضور سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در سالن خلیج فارس این موزه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آیین رونمایی از کتاب «تقریر عشق» یازدهم مهرماه با حضور سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، رضا تقی‌پور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از شاعران برجسته کشور در سالن خلیج فارس این مجموعه ملی برگزار شد. 

در این ویژه‌برنامه، نوجوانان شاعر تهرانی ضمن خوانش اشعار خود به مشاعره پرداختند و از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد. همچنین شاعران برجسته‌ای همچون محمود اکرامی‌فر، حمید هنرجو و محمدمهدی عبداللهی نیز در این محفل به شعرخوانی پرداختند و بر فضای ادبی و معنوی مراسم افزودند. 

کتاب «تقریر عشق» حاصل سرایش بیش از هزار بیت اخوانیه برای ۱۴۱۰ شهید والامقام است که با ابتکار گروه شعر و مشاعره «حافظان ادب پارسی»، موسسه رهنمای اهل قلم و آکادمی نوجوانان اهل قلم هادی به ثمر نشست و قرار است به‌زودی توسط انتشارات «سرو» منتشر شود. 

سردار مهدی امیریان در این مراسم با تأکید بر نقش نوجوانان در استمرار فرهنگ ایثار و شهادت گفت: اینکه نوجوانان امروز با زبان شعر یاد و نام شهیدان را زنده می‌کنند، نشان‌دهنده پیوند نسل جوان با آرمان‌های دفاع مقدس است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه شعر در عصر حاضر تصریح کرد:  شعر به معنای رسانه است. در مواجهه اخیر، به‌ویژه در جنگ دوازده روزه، یکی از جلوه‌های بارز دفاع، وجه رسانه‌ای آن بود. امروز نیز شعر یک رسانه جدی است و می‌تواند نقشی مؤثر در انتقال پیام‌ها و حقایق ایفا کند.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همچنین اظهار داشت:  این موزه خانه روایت‌های ماندگار است و حمایت از چنین حرکت‌های فرهنگی رسالت اصلی این مجموعه به شمار می‌رود. کتاب تقریر عشق جلوه‌ای از عشق نسل نو به شهداست و بی‌تردید ماندگار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی