زنگ مهر رضوی در مدارس منطقه ۴ طنینانداز شد
با آغاز سال تحصیلی جدید، آیین معنوی زنگ مهر رضوی و ویژهبرنامه چهارشنبههای امام رضایی با هماهنگی آقای درویشی، معاون فرهنگی کانون خدمت رضوی منطقه ۴ و همکاری کانونهای فرهنگی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه خادمان رسانهای کانونهای خدمت رضوی استان تهران، این برنامه در راستای گرامیداشت هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) و با هدف تقویت پیوند فرهنگی و مذهبی دانشآموزان با سیره و آموزههای حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام)، روز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ در ۲۰ مدرسه منطقه ۴ برگزار شد.
مراسم با تلاوت قرآن کریم، قرائت زیارت خاصه امام رضا (علیه السلام) و اجرای سرودهای ملی و مذهبی، محیط آموزشی مدارس را به فضایی روحانگیز و الهامبخش برای تلاش علمی و معنوی دانشآموزان تبدیل کرد.
در مدرسه حضرت زهرا (سلام الله علیها)، خادمیاران کانون کتاب با پذیرایی و تبیین آموزههای رضوی و کانون قرآن با برپایی میز خدمت و معرفی برنامههای فرهنگی، فضایی شاد و معنوی برای دانشآموزان ایجاد کردند. سادات حسینی، مدیر مدرسه، بر اهمیت چنین برنامههایی در تقویت هویت دینی و ایجاد نشاط معنوی میان دانشآموزان تأکید کرد.
قاسمی، مسئول کانون کتاب، ضمن اشاره به استقبال چشمگیر دانشآموزان، گسترش فرهنگ رضوی در مدارس را اقدامی ارزشمند و ماندگار توصیف کرد. عبادی، مسئول کانون محصولات فرهنگی نیز گفت زنگ مهر رضوی فرصتی برای پیوند نسل نوجوان با معارف اهلبیت (علیهم السلام) است و به معنویتبخشی فضای مدارس و ترویج سبک زندگی رضوی کمک میکند. روحی، مسئول کانون قرآن نیز بیان کرد این برنامه فرصتی ارزشمند است تا خادمیاران کانون قرآن بتوانند ارتباط دانشآموزان با کلام الهی و مهر معصومین (علیهم السلام) را برقرار کنند.
برگزاری زنگ مهر رضوی در مدارس منطقه ۴ جلوهای از تلاش مستمر خادمیاران کانونهای فرهنگی برای نهادینهسازی ارزشهای دینی و اخلاقی در میان نسل نوجوان است.