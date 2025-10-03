خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

داوران بخش فیلم‌‌های کوتاه داستانی و پویانمایی جشنواره کودکان و نوجوانان معرفی شدند

داوران بخش فیلم‌‌های کوتاه داستانی و پویانمایی جشنواره کودکان و نوجوانان معرفی شدند
کد خبر : 1695023
لینک کوتاه کپی شد.

مریم اسمی‌خانی، حسین مهکام، وحید ملتجی، امیر محمد دهستانی و امیرشهاب رضویان به عنوان داوران بخش فیلم‌‌های کوتاه داستانی و پویانمایی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، داوران بخش فیلم‌‌های کوتاه داستانی و پویانمایی این رویداد معرفی شدند.

داوران این دوره بخش فیلم‌های کوتاه داستانی و پویانمایی عبارتند از؛ مریم اسمی‌خانی کارگردان و برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه از جشنواره فیلم فجر، حسین مهکام فیلمنامه‌نویس، کارگردان و تهیه‌کننده سینما، وحید ملتجی از چهره‌های فرهنگی رسانه‌ای اصفهان، امیرشهاب رضویان کارگردان سینما و فیلمنامه‌نویس با بیش از ۴۰ فیلم کوتاه و بلند داستانی، امیرمحمد دهستانی فعال حوزه انیمیشن و عضو شورای انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی