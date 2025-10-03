افتتاح جشنواره فیلم کودک با ادای احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه و کودکان غزه
مراسم معنوی افتتاحیه سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، با گرامیداشت یاد کودکان مظلوم جنگ غزه و ادای احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، مراسم معنوی افتتاحیه سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، صبح امروز جمعه ۱۱ مهرماه با ادای احترام حامد جعفری دبیر جشنواره، علی قاسم زاده شهردار و جمعی از مدیران شهری و جشنواره به مقام شامخ شهدای جنگ تحمیلی، شهدای جنگ ۱۲ روزه و کودکان مظلوم جنگ غزه در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم حامد جعفری با تسلیت وفات حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: امروز برای تجدید عهد با ارزشها و آرمانهایی که شهدای عزیزمان جان خویش را در راه آن فدا کردند، گرد هم آمدیم.
او جشنواره را سرای رویاها و خلاقیتهای کودکانه معرفی و بیان کرد: جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان جایی برای نشان دادن امیدها و قهرمانیهای نسل نو است که به همین جهت از این مکان قدم نخست را برمیدارد زیرا که امسال با حقیقتی تلخ روبرو بودیم؛ در تجاوز دوازدهروزه دشمن، ۴۷ فرزند این سرزمین در میان شهدا هستند از رایان دو ماهه و محمد علی ۹ ماهه تا دانشآموزانی که اکنون بال شهادت گشوده و بهآسمان پر کشیدند.
دبیر جشنواره تاکید کرد: این جشنواره نهفقط رویدادی برای هنر، که پیامی است برای جهان؛ ما داغداریم، اما ایستادهایم؛ اندوهگینیم، اما استواریم. ما بهپاس خون پاک کودکان شهید، عهد میبندیم که فردایی روشنتر بسازیم؛ ایرانی سرشار از مهر، امید، انگیزه و شوق برای کودکان امروز و فردای این سرزمین.
جعفری خاطرنشان کرد: یادمان باشد جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بر خود فرض میداند که برای فرزندان این سرزمین حافظ رؤیاهای کودکانه باشد، به فردایی سرشار از امید و شادی بیندیشد و دنیای رؤیایی کودکان این سرزمین را باور کند. و با همه وجود، بر حرمت این پیمان مقدس، تعظیم میکنیم.
در ادامه این مراسم کمال حیدری دبیر اجرایی جشنواره ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: بسیاری از شهدایی که آرامش، آسایش و عزت امروز را برای ما رقم زدند، از نوجوانان بودند که باید قدردان آنها باشیم.
او نقشآفرینی نوجوانان در گام دوم انقلاب را مهم دانست و تاکید کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، نسل نوجوان در گام دوم انقلاب باید شانههای خود را برای پذیرش مسئولیتها آماده کنند و ادامه راه بر عهده آنان است تا عزت و سربلندی ایران عزیز را به ارمغان بیاورند.
دبیر اجرایی جشنواره، اصفهان را شهر علم، هنر و ایثار معرفی کرد و تصریح کرد: بزرگان علم و فرهنگ تمدن بزرگ اصفهان را شکل دادهاند که نسل جوان باید ادامهدهنده راه آنان باشد.
همچنین در ادامه، بیانیه افتتاحیه معنوی مراسم توسط خبرنگاران نوجوان به دو زبان فارسی و انگلیسی قرائت شد که در بخشی از آن آمده است «ایران، این کهنبوم پرشکوه تاریخ و فرهنگ، بار دیگر به میعادگاه شادمانی، امید و هنر بدل شده است؛ و نقش جهان، نگین بیبدیل اصفهان، با طنین خندهها و شور بیپایان کودکان، صحنه تجلی رویاهایی میشود که از قلبهای کوچک اما اندیشههای بزرگ سرچشمه میگیرند. زنگ سیوهفتمین جشنواره امسال، در گلستان شهدا به صدا در میآید؛ جایی که عطر ایثار و خون پاک شهیدان، فضای آن را آکنده ساخته و یادآور فداکاری و از خودگذشتگی است ،جایی که این بزرگ مردان برای ماندگاری لبخند بر لب کودکان و نوجوان، زنان و مردانش از جان خود گذشتند.»
در پایان این آیین دبیر و مدیران جشنواره از مزار شهید عباس نیلفروشان مستشار عالی سپاه در لبنان، فرماندهان و شهدای جنگ ۱۲ روزه با اهدای شاخه گل ادای احترام کردند.
این مراسم با حضور جمع زیادی از دانش آموزان دهه نودی، داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان جشنواره همراه بود.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.