به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان؛ رائد فریدزاده معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی به سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان پیام داد.



به نام خالق رؤیاهای شیرین کودکانه



سینمای کودک و نوجوان، آئینه و تصویر روشن رؤیاهاست؛ آئینه ای که با شفافیت و صافی ، تصویر جهان پیچیده امروز رابه نمایش می‌گذارد. این سینما دریچه ای است رو به عالم خیال؛ جایی که روایت داستان‌ها نه تنها همگان را به شوق می آورد، بلکه آموزش می دهد، دل ها را پیوند می‌زند و امید می‌کارد.



سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، نخستین رویداد مهم سینمایی کشور، پس از تجاوز اخیر دشمنان به خاکِ پاکِ ایران و شهادت جمعی از کودکان‌ معصوم کشورمان در کنار والدین و اقوام و خویشان‌شان است. این جشنواره، یاد و نام آن فرشتگان کوچک و مظلوم را گرامی می‌دارد و می‌کوشد در این جهان پر از ستم و بی عدالتی، چراغ امید را در دل فرزندانمان روشن نگه دارد.



این رویداد نه فقط محفلی برای نمایش آثار، که بستری برای مشاهده جهان از چشم کودکان و نوجوانان است؛ آیینه‌ای که فرهنگ، ارزش‌ها و دغدغه‌های امروز جامعه را بازتاب می‌دهد و امکان گفت‌وگو و هم‌اندیشی را فراهم می‌ آورد.



پاسداشت سینمای کودک و نوجوان، پاسداشت هویت فرهنگی و ملی این سرزمین است و جشنواره نیز باید جلوه گاه تنوع و تکثر نگاه‌ها باشد و عرصه ای برای معرفی استعدادها و خلاقیت آنها که تلاش می کنند به واسطه صنعت تصویر، فضای فهم و درک مشترک را خلق کنند.

امیدوارم‌این رویداد مهم‌ و شناخته شده بین المللی امکان دیدن و دیده شدن آثار و از همه مهمتر آموختن از کودکان و نوجوانان را برای همگان فراهم کند. جهان کودکان همان مدینه فاضله ای است که حسد و بخل و کینه و کین توزی راهی بدان ندارد جز مهر و محبت چیزی یافت نمی شود چون:

“در این‌خاک در این خاک در این‌مزرعه پاک

به جز مهر به جز عشق دگر بذر نکاریم”



سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/