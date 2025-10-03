به گزارش خبرنگار ایلنا، فعالین گردشگری سال‌ها است معتقدند که موضوع سفر و گردشگری در اولویت کشور قرار ندارد و با بی‌توجهی روبرو شده است.

کارشناسان و متخصصان گردشگری درحالی معتقدند، سطح نگاه ویژه نظام حکمرانی به موضوع گردشگری، یکی از مهمترین راه‌های برون رفت گردشگری از شرایط پیچیده فعلی است که بسیاری بر این باورند، جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی همچنان در وضعیت مطلوب قرار ندارد.

با این حال، معاون گردشگری کشور در گفت و گو با ایلنا اعلام کرد: دولت تا این لحظه ۹۰ درصد از خواسته‌ها و مطالبات گردشگری از جمله بسته‌های تسهیلاتی را محقق کرده است. مواردی از جمله بلاتکلیفی ساماندهی تعطیلات آخر هفته وجود دارد که آن را از مجلس پیگیری می‌کنیم.

آنطور که محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی به ایلنا گفت: تلاش‌های مصرانه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای ایجاد ادبیات گردشگری در وزارتخانه‌های مختلف ادامه دارد.

او گفت: کل کشور باید به فکر توسعه گردشگری باشند و توسعه گردشگری به این معنا نیست که فقط چهار هتل خصوصی وجود داشته باشد و زیرمجموعه دیگری نداشته باشد.

انوشیروان محسنی بندپی اعلام کرد: درخواست همیشگی ما از دولت درخواست ارایه تسهیلات برای صنعت گردشگری بود که خوشبختانه انجام شده است.

او افزود: درخواست دیگر ما از دولت تصویب آیین‌نامه‌ها و مشوق‌ها بود که آن نیز انجام گرفت.

انوشیروان محسنی اعلام کرد: اتفاق جالب دیگر حضور وزیر میراث فرهنگی در جلسات جالب و دیدارها خارجی است. درحال حاضر گردشگری موضوع نخست دولت در سفرهای خارجی قرار گرفته است. در تمام سفرهای خارجی آقای صالحی امیری در کنار دکتر پزشکیان در بحث گردشگری تبادل موافقنامه دارد. بنابراین به حدود ۹۰ درصد از خواسته‌هایی که داشتیم دست پیدا کردیم.

معاون گردشگری کشور در خصوص طرح ساماندهی تعطیلات که نزدیک به ۲ سال بلاتکلیف است نیز تاکید کرد: ساماندهی تعطیلات را هم باید مجلس کمک کند و باید رایزنی کنیم تا آن هم درست کنیم.

انتهای پیام/