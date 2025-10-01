سیدرضا صالحی امیری وزیر میراثفرهنگی کشور:
جذب گردشگر مستلزم سه مؤلفه جذابیت، امنیت و زیرساخت است/ کهگیلویه و بویراحمد با زیباییهای خدادادیاش الگویی برای توسعه گردشگری است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر گردشگری و تاریخی کهگیلویه و بویراحمد، این استان را «سرزمین رمزها و رازها» خواند و تأکید کرد: مردم این استان شایسته بهترین خدمت هستند و پیگیری مسائل آنان در هیئت دولت از وظایف اصلی ماست.
به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴، در مراسم افتتاحیه اولین جشنواره سیب و دومین جشنواره انگور در شهر گردشگری سیسخت، با تأکید بر سه مؤلفه کلیدی توسعه گردشگری، اظهار کرد: از گردشگری که صحبت میشود، سه مفهوم با خود همراه دارد: جذابیت، امنیت و زیرساخت.
وی کهگیلویه و بویراحمد را «خورشیدی که میدرخشد و هم نور و هم حرارت میدهد» توصیف کرد و افزود: من نمیدانم از کجای استان باید نام ببرم که در آن زیباییهای خدادادی نهان و آشکار نباشد.
صالحیامیری به ظرفیتهای تاریخی شهرستان دنا اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش کارشناسان، این شهرستان ۶۸ اثر تاریخی در خود جای داده است و این نشان میدهد که این سرزمین، سرزمین رمزها و رازهاست؛ هر میزان در آن اکتشاف کنید، از دل این زمین و این جغرافیا آثاری خلق میشود.
وی همچنین تلاشهای مجمع نمایندگان استان و استاندار کهگیلویه و بویراحمد در هیئت دولت را ستود و افزود: مردم این استان خدمات بسیاری به ایران و انقلاب اسلامی ارائه کردهاند و شایسته بهترین خدمت هستند؛ پیگیری مشکلات آنان در هیئت دولت حتمی است.
صالحیامیری با تأکید بر نقش مردم و ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان، اظهار کرد: توسعه پایدار گردشگری و ارتقای رفاه مردم کهگیلویه و بویراحمد مستلزم تعامل مستمر میان دولت و نمایندگان محلی است و این تعامل در حال انجام است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان، کهگیلویه و بویراحمد را استانی ممتاز و بینظیر در ایران توصیف کرد که استعداد و پتانسیلهای آن میتواند الگویی برای توسعه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی کشور باشد.