به گزارش ایلنا، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور، در آیین گرامی‌داشت هفته گردشگری و هفته تهران که عصر امروز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، در سخنانی با اشاره به اهمیت چندبعدی صنعت گردشگری، اظهار کرد: گردشگری عرصه‌ای استراتژیک برای شکوفایی اقتصادی، تحکیم همبستگی اجتماعی، ارتقای فرهنگ عمومی و توسعه گفت‌وگو میان ملت‌ها به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه گردشگری پدیده‌ای تمدنی و غرورآفرین برای همه کشورهاست، افزود: هر کشوری که از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و تمدنی برخوردار باشد، وظیفه دارد با نگاه علمی و راهبردی از این سرمایه‌ها در مسیر توسعه ملی و بین‌المللی بهره ببرد.

محسنی بندپی با اشاره به شعار سال جاری سازمان جهانی گردشگری مبنی بر «گردشگری و تحول پایدار»، تصریح کرد: صنعت گردشگری در تحقق این رویکرد جهانی نقشی کلیدی دارد؛ چراکه سفر مسئولانه، حفظ محیط زیست و توانمندسازی جوامع محلی از ارکان اصلی این مسیر است.

معاون گردشگری کشور در ادامه از راهبردها و اقدامات ویژه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سخن گفت و اعلام کرد: در سال جاری سهم تسهیلات بانکی این حوزه از ۲.۵ همت به ۴۰ همت افزایش یافته است که بیانگر عزم دولت برای تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از فعالان این صنعت است.

وی با تأکید بر اهمیت دیپلماسی گردشگری در نظام بین‌الملل، افزود: دیپلماسی گردشگری ابزاری کارآمد برای ارتقای روابط فرهنگی و اقتصادی میان کشورهاست و تشکل‌های صنفی در این مسیر نقشی تعیین‌کننده دارند.

محسنی بندپی همچنین به تسهیل فرآیندها از سوی دولت اشاره کرد و گفت: دولت در مقام سیاست‌گذار، ناظر و حامی عمل می‌کند و میدان اصلی فعالیت را به بخش خصوصی واگذار کرده است؛ چراکه فعالان این حوزه بهترین راهکارها برای پیشرفت را می‌شناسند.

وی در پایان از افتتاح ۲۶۸ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۱۳ همت و ایجاد دو هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی خبر داد و همچنین به برگزاری ۴۰۰ رویداد تخصصی از جمله برنامه «زنان و گردشگری» در هفته گردشگری اشاره کرد.

در پایان این مراسم برگزیدگان تاسیسات گردشگری استان تهران معرفی و تجلیل شدند.

