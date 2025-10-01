خبرگزاری کار ایران
معاون اجرایی رئیس جمهور:

طبیعت و فرهنگ دارایی های ایران هستند نه کالاهای مصرفی

طبیعت و فرهنگ دارایی های ایران هستند نه کالاهای مصرفی
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در آیین گرامی‌داشت هفته گردشگری و هفته تهران، گردشگری را «خانه تکثر و فرهنگ گفت‌وگوگر ایران» توصیف کرد و آن را مسیری راهبردی برای ارزآوری پاک، اشتغال‌آفرینی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور دانست.او تأکید کرد: طبیعت و فرهنگ دارایی های ارزشمند ایران هستند نه کالاهای مصرفی از همین رو، تا جایی که می توانیم باید حافظ این دارایی ها باشیم.

به گزارش ایلنا،  آیین گرامی‌داشت هفته گردشگری و هفته تهران عصر چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور، مریم جلالی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری و میراث‌فرهنگی شورای شهر تهران در باغ کوشک هنر برگزار شد.

محمدجعفر قائم‌پناه در این مراسم با اشاره به جایگاه ممتاز ایران در عرصه فرهنگ و تمدن جهانی گفت: ایران خانه تکثر و فرهنگ گفت‌وگوگر است و گردشگری می‌تواند به‌عنوان یکی از پاک‌ترین مسیرهای ارزآوری و یکی از مؤثرترین بسترهای اشتغال‌زایی، سهمی تعیین‌کننده در رشد اقتصادی و ارتقای هویت ملی ایفا کند.

او با ترسیم افق روشن توسعه گردشگری، تأکید کرد که آینده این صنعت در گرو نگاه هوشمندانه، تسهیلگری هدفمند و ارتقای کیفیت تجربه سفر است. 

به گفته وی، تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری، استانداردسازی خدمات و تربیت سرمایه انسانی متخصص، در کنار برندسازی و روایت‌گری خلاقانه بر پایه هویت ایرانی، می‌تواند تصویر تازه‌ای از ایران در عرصه بین‌الملل ارائه دهد. 

قائم‌پناه همچنین تأمین مالی پایدار، جذب سرمایه‌گذاران نوآور، حکمرانی داده‌محور و بازاریابی هوشمندانه را عناصر کلیدی در تحقق این چشم‌انداز دانست و بر ضرورت حرکت به سوی توسعه‌ای پایدار، مسئولانه و متوازن تأکید کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان ساخت: همراه با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دیگر دستگاه‌های مرتبط، رفع موانع پیش روی این صنعت را با رویکردی جهادی و هماهنگ دنبال می‌کنیم تا گردشگری به موتور محرک اقتصاد ملی و پیشران توسعه پایدار بدل شود.

این رویداد با رونمایی از کتاب «اهل طهرونم» به قلم و پژوهش آرش نورآقایی همراه بود؛ اثری که با بازخوانی هویت تاریخی و فرهنگی تهران، بر غنای میراث پایتخت و ظرفیت‌های فرهنگی آن تأکید می‌کند.

 

 

