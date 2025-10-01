خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی آثار راه یافته از بخش ملی به بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران

معرفی آثار راه یافته از بخش ملی به بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران
کد خبر : 1694413
لینک کوتاه کپی شد.

اسامی فیلم‌های راه‌یافته از بخش ملی به بخش بین‌الملل چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، اسامی هشت اثر در رسته داستانی، پویانمایی، مستند و تجربی بخش ملی که به بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره راه یافته‌اند، به شرح زیر است:

داستانی:
آواز نهنگ شکارچی/ آرمین یوسف‌نژاد/ رشت
انار/مهرداد جلالی/ تهران
تیتان/ هادی رضایتی/ تهران
خداحافظ آشغال/ بهرام و بهمن ارک/ تبریز
کانکس/ دینا رضایی/ تهران

پویانمایی:
وزن مقدس/ فرنوش عابدی و نگاه فردیار/ تهران

مستند:
روبارو/ امیر پذیرفته/ رفسنجان

تجربی:
گمشده در قلمرو رویاها/ حسن وحدانی/ تبریز

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی