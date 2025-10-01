خبرگزاری کار ایران
مجلس با انحصار صداوسیما در پخش مسابقات ورزشی مخالفت نکرد
یک نماینده مجلس شورای اسلامی در پی مباحث مطرح‌شده پیرامون تبصره ماده ۲۲ لایحه نظام باشگاه‌داری در مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی درباره این ماده و وضعیت حقوقی انحصار صداوسیما در پخش مسابقات ورزشی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در این باره اظهار کرد: اتفاقی که درباره تبصره ماده ۲۲ این لایحه رخ داد، به هیچ‌عنوان به معنای مخالفت مجلس با انحصار سازمان صداوسیما در پخش مسابقات ورزشی نیست؛ بلکه این تبصره به دلیل مغایرت شکلی با ماده ۱۵۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، امکان الحاق به ماده ۲۲ را نداشت و با ابهام مطرح شده توسط یکی از نمایندگان از متن ماده حذف شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع حق پخش مسابقات ورزشی در مواد دیگر این لایحه به‌طور مشخص تعیین‌تکلیف شده، افزود: طبق تبصره ماده ۱۷، دولت مکلف است به‌منظور ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان و عمومی به مسابقات ورزشی، اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانه‌ای مسابقات ورزشی را بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان صداوسیما تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، تأمین و تخصیص دهد. بنابراین، این موضوع از نظر مالی و اجرایی کاملاً روشن و مشخص است و ضوابط آن در آیین‌نامه دولت تعیین خواهد شد.

این نماینده مجلس در پاسخ به برخی تفسیرهای رسانه‌ای درباره احتمال پایان انحصار صداوسیما نیز تأکید کرد: براساس اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی، انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری ازطریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر منحصراً در اختیار سازمان صداوسیماست و هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب، خلاف نص قانون اساسی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به مستندات بالادستی نیز خاطرنشان کرد: علاوه‌بر اصول قانون اساسی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر انحصار صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر تأکید دارند. بنابراین، هر مصوبه‌ای که ناقض این انحصار باشد، با ایراد شورای محترم نگهبان مواجه خواهد شد و قابلیت اجرا نخواهد داشت.

نماینده مردم تهران با تأکید بر التزام مجلس به قانون اساسی افزود: مجلس شورای اسلامی همواره در چارچوب قانون حرکت کرده و خواهد کرد. درخصوص حق پخش مسابقات ورزشی نیز ملاک عمل، اصول قانون اساسی و مصوبات بالادستی است که به صراحت، انحصار صداوسیما را تثبیت کرده‌اند.

