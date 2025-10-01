خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام بنیاد اکبر رادی به مناسبت هشتادوششمین زادروز اکبر رادی

پیام بنیاد اکبر رادی به مناسبت هشتادوششمین زادروز اکبر رادی
کد خبر : 1694403
لینک کوتاه کپی شد.

به ‌مناسبت فرارسیدن هشتادوششمین زادروز اکبر رادی، دهم مهرماهِ هزاروچهارصدوچهار، بنیاد اکبر رادی متن پیامی را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد اکبر رادی، متن این پیام که امسال توسط جمشید خانیان، نمایش‌نامه‌نویس و داستان‌نویس منتشرشده است، به شرح ذیل است:

«در حالی به استقبال خجسته‌زادروز استاد اکبر رادی می‌رویم که خانه و دفتر کار این نمایش‌نامه‌نویس در جنگ دوازده‌روزه دچار آسیب‌دیدگی جدی شده است. با این حال هرگز حافظه و احساس ما از یاد نخواهد برد که دُرنای روشن و با وقار  ادبیات نمایشی ما چطور شاهپری‌های قلمی‌اش را در پروازهای دور و بعید از تن برکَند و به نسل جوان بعد از خود بخشید تا دَهِش و عشق و آزادی و رؤیاهای بلند را بیاموزدمان. یادش همیشه یادباد و وقار پروازش دنباله‌دار!»

  بنیاد اکبر رادی (مؤسسه‌ی فرهنگی هنری استاد اکبر رادی)

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی