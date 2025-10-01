پیام بنیاد اکبر رادی به مناسبت هشتادوششمین زادروز اکبر رادی
به مناسبت فرارسیدن هشتادوششمین زادروز اکبر رادی، دهم مهرماهِ هزاروچهارصدوچهار، بنیاد اکبر رادی متن پیامی را منتشر کرد.
متن این پیام که امسال توسط جمشید خانیان، نمایشنامهنویس و داستاننویس منتشرشده است، به شرح ذیل است:
«در حالی به استقبال خجستهزادروز استاد اکبر رادی میرویم که خانه و دفتر کار این نمایشنامهنویس در جنگ دوازدهروزه دچار آسیبدیدگی جدی شده است. با این حال هرگز حافظه و احساس ما از یاد نخواهد برد که دُرنای روشن و با وقار ادبیات نمایشی ما چطور شاهپریهای قلمیاش را در پروازهای دور و بعید از تن برکَند و به نسل جوان بعد از خود بخشید تا دَهِش و عشق و آزادی و رؤیاهای بلند را بیاموزدمان. یادش همیشه یادباد و وقار پروازش دنبالهدار!»
بنیاد اکبر رادی (مؤسسهی فرهنگی هنری استاد اکبر رادی)