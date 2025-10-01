مراسم افتتاحیه «موندیاکلت ۲۰۲۵» در بارسلونا برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این نشست جهانی ادامه‌ای بر دستاوردهای موندیاکلت ۲۰۲۲ در مکزیک است و با هدف تدوین سیاست‌های فرهنگی جهانی برای دوران پس از ۲۰۳۰ برگزار می‌شود.

از جمله سخنرانان این مراسم پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا، ارنست اورتاسون وزیر فرهنگ اسپانیا، کلودیا کوریل د ایکاثا وزیر فرهنگ مکزیک (رئیس موندیاکلت ۲۰۲۲)، ارنستو اوتونه معاون مدیرکل یونسکو در امور فرهنگ، نمایندگان ارشد یونسکو و سازمان‌های بین‌المللی فرهنگی هستند.

بنابراین گزارش، محور اصلی سخنرانی‌ها تأکید بر نقش فرهنگ به عنوان رکن چهارم توسعه پایدار، ضرورت گنجاندن «هدف مستقل فرهنگی» در دستورکار توسعه پس از ۲۰۳۰، و نقش فرهنگ در صلح، عدالت، تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی و حقوق بشر بود.

محورهای پیام‌ها و تأکیدها، فرهنگ به‌عنوان نیرویی دگرگون‌ساز برای صلح، همبستگی و توسعه پایدار بود.

وزیر فرهنگ اسپانیا در سخنان آغازین تأکید کرد فرهنگ باید به بازسازی گفت‌وگوی جهانی و تقویت همزیستی کمک کند. نخست‌وزیر اسپانیا نیز بر «غیرخنثی بودن» فرهنگ در دفاع از آزادی و کرامت انسانی تاکید کرد.

هدف مستقل «فرهنگ» در دستورکار جهانی پس از ۲۰۳۰: یکی از اهداف کلیدی کنفرانس، پیگیری درج یک «هدف مستقل فرهنگی» در دستورکار توسعه پس از ۲۰۳۰ عنوان شد.

ارائه نخستین «گزارش جهانی وضعیت فرهنگ»: در برنامه رسمی، رونمایی از این گزارش سه‌ساله به‌عنوان یکی از نقاط عطف اعلام شد.

طیف موضوعی کنفرانس: حقوق فرهنگی، فرهنگ در عصر دیجیتال، ادغام فرهنگ در آموزش، اقتصاد فرهنگ، ابعاد فرهنگی تغییر اقلیم، و میراث در وضعیت بحران؛ با دو محور ویژه‌ی «هوش مصنوعی و فرهنگ» و «فرهنگ صلح» که به ابتکار اسپانیا به دستورکار افزوده شد.

حضور پررنگ هیأت جمهوری اسلامی ایران

هیأت رسمی جمهوری اسلامی ایران به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست جهانی حضور فعال دارد.

حضور ایران در موندیاکلت ۲۰۲۵ با هدف تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق فرهنگی، عدالت فرهنگی و اقتصاد فرهنگ و نیز گسترش همکاری‌های بین‌المللی فرهنگی صورت گرفته است.

برنامه سخنرانی‌های رسمی وزیر فرهنگ ایران بر اساس برنامه رسمی کنفرانس با محور حقوق فرهنگ و اقتصاد فرهنگ بود.

دیدارهای دوجانبه و دیپلماسی فرهنگی ایران

در حاشیه این کنفرانس، وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی ایران مجموعه‌ای از دیدارهای دوجانبه مؤثر و سازنده با وزرای فرهنگ کشورهای مختلف برگزار کرده است.

این دیدارها با هدف تقویت روابط فرهنگی، تبادل تجربیات، و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های هنری، میراث فرهنگی، صنایع خلاق و گفت‌وگوی تمدن‌ها انجام شده است.

فهرست دیدارهای دوجانبه انجام‌شده تا کنون شامل

پاکستان، آذربایجان، هندوستان، اندونزی،یونان، مصر، کلمبیا، مغولستان و قرقیزستان است.

در این ملاقات‌ها، موضوعاتی از جمله ایجاد برنامه‌های مشترک فرهنگی و هنری، تبادلات دانشگاهی و هنری میان مراکز فرهنگی دو کشور،

توسعه همکاری در زمینه میراث ناملموس، زبان و تنوع فرهنگی، مشارکت ایران در پروژه‌های یونسکو درباره فرهنگ، فناوری و هوش مصنوعی، راه‌اندازی هفته‌های فرهنگی مشترک و تبادل آثار هنری و ... مورد بحث و توافق قرار گرفت.

