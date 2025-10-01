مراسم افتتاحیه «موندیاکلت ۲۰۲۵» در بارسلونا برگزار شد
مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی سیاستهای فرهنگی یونسکو (MONDIACULT 2025) با حضور بیش از ۱۶۰ هیأت عالیرتبه از کشورهای عضو یونسکو، وزرای فرهنگ، اندیشمندان، هنرمندان و نهادهای بینالمللی در شهر بارسلونا برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این نشست جهانی ادامهای بر دستاوردهای موندیاکلت ۲۰۲۲ در مکزیک است و با هدف تدوین سیاستهای فرهنگی جهانی برای دوران پس از ۲۰۳۰ برگزار میشود.
از جمله سخنرانان این مراسم پدرو سانچز نخستوزیر اسپانیا، ارنست اورتاسون وزیر فرهنگ اسپانیا، کلودیا کوریل د ایکاثا وزیر فرهنگ مکزیک (رئیس موندیاکلت ۲۰۲۲)، ارنستو اوتونه معاون مدیرکل یونسکو در امور فرهنگ، نمایندگان ارشد یونسکو و سازمانهای بینالمللی فرهنگی هستند.
بنابراین گزارش، محور اصلی سخنرانیها تأکید بر نقش فرهنگ به عنوان رکن چهارم توسعه پایدار، ضرورت گنجاندن «هدف مستقل فرهنگی» در دستورکار توسعه پس از ۲۰۳۰، و نقش فرهنگ در صلح، عدالت، تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی و حقوق بشر بود.
محورهای پیامها و تأکیدها، فرهنگ بهعنوان نیرویی دگرگونساز برای صلح، همبستگی و توسعه پایدار بود.
وزیر فرهنگ اسپانیا در سخنان آغازین تأکید کرد فرهنگ باید به بازسازی گفتوگوی جهانی و تقویت همزیستی کمک کند. نخستوزیر اسپانیا نیز بر «غیرخنثی بودن» فرهنگ در دفاع از آزادی و کرامت انسانی تاکید کرد.
هدف مستقل «فرهنگ» در دستورکار جهانی پس از ۲۰۳۰: یکی از اهداف کلیدی کنفرانس، پیگیری درج یک «هدف مستقل فرهنگی» در دستورکار توسعه پس از ۲۰۳۰ عنوان شد.
ارائه نخستین «گزارش جهانی وضعیت فرهنگ»: در برنامه رسمی، رونمایی از این گزارش سهساله بهعنوان یکی از نقاط عطف اعلام شد.
طیف موضوعی کنفرانس: حقوق فرهنگی، فرهنگ در عصر دیجیتال، ادغام فرهنگ در آموزش، اقتصاد فرهنگ، ابعاد فرهنگی تغییر اقلیم، و میراث در وضعیت بحران؛ با دو محور ویژهی «هوش مصنوعی و فرهنگ» و «فرهنگ صلح» که به ابتکار اسپانیا به دستورکار افزوده شد.
حضور پررنگ هیأت جمهوری اسلامی ایران
هیأت رسمی جمهوری اسلامی ایران به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست جهانی حضور فعال دارد.
حضور ایران در موندیاکلت ۲۰۲۵ با هدف تبیین دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق فرهنگی، عدالت فرهنگی و اقتصاد فرهنگ و نیز گسترش همکاریهای بینالمللی فرهنگی صورت گرفته است.
برنامه سخنرانیهای رسمی وزیر فرهنگ ایران بر اساس برنامه رسمی کنفرانس با محور حقوق فرهنگ و اقتصاد فرهنگ بود.
دیدارهای دوجانبه و دیپلماسی فرهنگی ایران
در حاشیه این کنفرانس، وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی ایران مجموعهای از دیدارهای دوجانبه مؤثر و سازنده با وزرای فرهنگ کشورهای مختلف برگزار کرده است.
این دیدارها با هدف تقویت روابط فرهنگی، تبادل تجربیات، و گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای هنری، میراث فرهنگی، صنایع خلاق و گفتوگوی تمدنها انجام شده است.
فهرست دیدارهای دوجانبه انجامشده تا کنون شامل
پاکستان، آذربایجان، هندوستان، اندونزی،یونان، مصر، کلمبیا، مغولستان و قرقیزستان است.
در این ملاقاتها، موضوعاتی از جمله ایجاد برنامههای مشترک فرهنگی و هنری، تبادلات دانشگاهی و هنری میان مراکز فرهنگی دو کشور،
توسعه همکاری در زمینه میراث ناملموس، زبان و تنوع فرهنگی، مشارکت ایران در پروژههای یونسکو درباره فرهنگ، فناوری و هوش مصنوعی، راهاندازی هفتههای فرهنگی مشترک و تبادل آثار هنری و ... مورد بحث و توافق قرار گرفت.