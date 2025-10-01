بازدید جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان وزارت ارشاد از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در این بازدید آتش تقی‌پور، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، جاسم غضبان‌پور، عکاس نام‌آشنای دفاع مقدس و جمعی دیگر از هنرمندان حضور داشتند.

آتش تقی‌پور در حاشیه این بازدید گفت: «این موزه، روایت زنده‌ای از روزهای پر افتخار دفاع مقدس است و برای نسل امروز می‌تواند بهترین کلاس درس ایثار و فداکاری باشد. ما باید این گنجینه ارزشمند را بیشتر به جوانان معرفی کنیم.» وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: «به عنوان یک هنرمند احساس می‌کنم وظیفه داریم با زبان هنر، پیام این موزه و رشادت‌های رزمندگان را به نسل آینده منتقل کنیم. اینجا تنها یک مکان تاریخی نیست، بلکه قلب تپنده فرهنگ جهاد، ایثار و مقاومت است.»

همچنین جاسم غضبان‌پور، عکاس جنگ، با اشاره به اهمیت موزه گفت: «تصاویر و اسناد این مجموعه نه تنها تاریخ را روایت می‌کند، بلکه روح مقاومت و ایستادگی مردم ایران را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد. موزه دفاع مقدس میراثی است که باید همیشه حفظ و گسترش یابد.»

او تأکید کرد: «وقتی در این موزه قدم می‌زنم، دوباره همان حس و حال سال‌های جبهه و عکاسی در خطوط مقدم را تجربه می‌کنم. این فضا می‌تواند جوانان را با حقیقت جنگ و واقعیت ایثار آشنا کند، چیزی فراتر از هر کتاب و روایت مکتوب.»

غضبان‌پور همچنین پیشنهاد کرد: «بهتر است نام عکاسان و هنرمندانی که آثارشان در موزه به نمایش درآمده، در کنار هر اثر ذکر شود تا بر سندیت و ارزش تاریخی آن افزوده گردد.»

این هنرمندان در پایان با ابراز خرسندی از حضور در موزه، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و انتقال آن به نسل‌های آینده تأکید کردند.

