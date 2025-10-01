روحانیت با نقش خود، دفاع مقدس را به مرتبه قداست رساند/ بی توجهی به ثبت خاطرات روحانیت خسارت راهبردی است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حیدر مصلحی، رئیس سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس امروز چهارشنبه نهم مهرماه در همایش سالانه «مبلغان مجاهد» که در مرکز همایش‌های بین‌المللی غدیر قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با تأکید بر نقش بی‌بدیل روحانیت در دفاع مقدس اظهار کرد: روحانیت محور اصلی قداست این حماسه بزرگ بود و باید خاطرات آن دوران برای نسل امروز و آینده ثبت و بازگو شود.

وزیر اسبق اطلاعات ضمن تبریک به محضر حضرت ولی‌عصر(عج) و مقام معظم رهبری، اظهار کرد: امیدوارم همه ما در مسیر اسلام و ولایت تا پایان عمر ثابت‌قدم بمانیم و به توفیق الهی در مسیر شهادت فی‌سبیل‌الله گام برداریم.

رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس افزود: روحانیت در دوران جنگ نقشی ایفا کرد که دفاع مقدس را به مرتبه قداست رساند؛ این قداست باعث تربیت انسان‌های بزرگ و ماندگار شد؛ بنده در طول هفت سال حضور مستمر در جبهه و مسئولیت نمایندگی ولی‌فقیه در قرارگاه کربلا، از نزدیک شاهد تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی روحانیون بودم.

حجت‎الاسلام والمسلمین مصلحی با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم روحانیون با رزمندگان، خاطرنشان کرد: گاهی طلبه‌ای به خط مقدم می‌رفت و از شب تا صبح همراه رزمندگان بود؛ همان گونه که رزمندگان در سنگرهای خود مشغول نگهبانی می‌شدند، آن طلبه تک‌تک با آنها گفت‌وگو می‌کرد و کار تبلیغی‌اش را انجام می‌داد؛ این ارتباط چنان اثرگذار بود که گردان‌ها به نیروهای تحول‌یافته تبدیل می‌شدند.

وی ادامه داد: بسیاری از شب‌ها وقتی به سنگرها سر می‌زدیم، نمی‌توانستیم وارد شویم؛ چرا که می‌دیدیم رزمندگان باخدا در حال رازونیاز هستند و فضای سنگرها سرشار از معنویت شده است؛ این تحول را روحانیت در دفاع مقدس رقم زد و باید آن را برای نسل‌های آینده بازگو کرد.

رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس با اشاره به خاطرات شهید آیت‌الله مرتضی مطهری‌، خاطرنشان کرد: ایشان ارتباطی ویژه با روحانیت در جبهه داشتند و در بسیاری از عرصه‌ها راه را برای سپاه، ارتش و قرارگاه‌ها باز می‌کردند؛ این تجربه‌ها باید به‌صورت دقیق و مستند منتقل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصلحی با قدردانی از تلاش دفتر تحقیقات سازمان نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس، اظهار کرد: لازم است این اقدامات در قالب متون آموزشی حوزه وارد شود؛ همان گونه که در شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی تصویب شده، مباحث دفاع مقدس وارد دروس دانشگاهی شده است، باید در حوزه‌های علمیه نیز این مباحث به‌عنوان بخشی از دروس رسمی قرار گیرد.

وی بیان کرد: امروز وظیفه ماست که خاطرات و روایت‌های روحانیت در دفاع مقدس را مکتوب کنیم؛ چه خاطرات شخصی، چه خاطرات دوستان و هم‌رزمان یا شهدایی که دیگر در میان ما نیستند؛ هر یادداشت و روایت می‌تواند بخشی از تاریخ معنوی انقلاب اسلامی را روشن کند.

استاد حوزه علمیه از همه حاضران خواست در ثبت این خاطرات مشارکت کنند و گفت: از همه شما دعوت می‌کنم حتی اگر یک صفحه مطلب درباره تجربه یا خاطره‌ای از حضور روحانیت در دفاع مقدس دارید، آن را برای سازمان ارسال کنید تا در برنامه‌های آینده از آن بهره‌برداری شود.

وی تأکید کرد: دفاع مقدس گنجینه‌ای عظیم است و روحانیت نقشی ویژه در آن داشت؛ این میراث باید برای نسل امروز و فردا بادقت روایت شود تا همچنان الهام‌بخش مسیر انقلاب اسلامی باشد.

رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس گفت: بنده در طول هفت سال حضور مستمر در جبهه و مسئولیت نمایندگی ولی‌فقیه در قرارگاه کربلا، از نزدیک شاهد تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی روحانیون بودم.

حجت الاسلام والمسلمین مصلحی با بیان اینکه بی‌توجهی به ثبت خاطرات روحانیت در دفاع مقدس خسارت راهبردی است، هشدار داد: اگر خاطرات و روایت‌های روحانیت در دفاع مقدس مکتوب نشود، بخشی از سرمایه راهبردی انقلاب برای نسل‌های آینده از دست خواهد رفت.

سردار مرتضی قربانی: بدون حضور روحانیت، مدیریت عملیات های پیچیده میسر نمی شد

سردار مرتضی قربانی، فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر جنگ دفاع مقدس نیز در این مراسم به یاد شهدای دفاع مقدس پرداخت و اظهارکرد: قم مهد شهیدان و رزمندگان است؛ بیش از ۶۵۰۰ نفر از این دیار در راه اسلام و انقلاب جان خود را فدا کردند و امروز وظیفه ماست که یاد آنان را زنده نگه داریم و راهشان را ادامه دهیم.

وی نقش روحانیت را در هدایت و پشتیبانی رزمندگان برجسته دانست و افزود: روحانیون با حضور در خطوط مقدم و ارائه راهنمایی‌های اخلاقی و معنوی، اعتماد و انگیزه مضاعفی به رزمندگان می‌دادند؛ بدون حضور این عزیزان، مدیریت عملیات‌های پیچیده میسر نمی‌شد.

فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر جنگ دفاع مقدس، به خاطرات عملیاتی خود اشاره کرد و گفت: در محاصره آبادان، باایمان و توکل به خدا و هدایت روحانیون، موفق شدیم دشمن را شکست دهیم و صدها اسیر گرفتیم؛ حتی با کمترین امکانات، معجزات الهی و روحیه رزمندگان، پیروزی‌های بزرگی رقم زد.

وی افزود: در عملیات‌های فتح بستان و فتح‌المبین، رزمندگان ما با حضور فعال روحانیون و طلبه‌ها، لشکر ویژه‌ای تشکیل دادند که خط‌شکن جبهه‌ها بود و بسیاری از موفقیت‌ها مرهون تلاش آنان بود.

سردار قربانی به نمونه‌های یاری الهی و معجزات در جبهه‌ها اشاره کرد: نیروهای ما در شرایط سخت و محاصره، با هدایت خداوند و ایمان به ولایت‌فقیه، پیروز شدند؛ صدها اسیر عراقی و غنائم متعدد، نمونه‌ای از این موفقیت‌ها بود.

وی نقش مردم و خانواده‌های شهدا را برجسته دانست و اظهار کرد: عشق مردم به اسلام و ولایت‌فقیه، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی‌ها داشت؛ خانواده‌های شهدا با صبر و ایثار، زمینه تقویت روحیه رزمندگان را فراهم کردند.

نیروهای ما توانستند با کمترین تجهیزات، خطوط دشمن را بشکنند

فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر جنگ دفاع مقدس، با بیان خاطرات میدانی گفت: در جریان عملیات فتح‌المبین، نیروهای ما توانستند با کمترین تجهیزات، خطوط دشمن را بشکنند؛ روحانیون مستقر در جبهه با هدایت معنوی، نیروی مضاعفی برای رزمندگان فراهم کردند.

وی ادامه داد: در عملیات‌های شبانه و پیچیده، هماهنگی میان فرماندهان نظامی و روحانیون موجب شد تا حتی در سخت‌ترین شرایط، رزمندگان با اطمینان کامل به اهداف دست یابند.

قربانی به نقش معجزه‌آسا ایمان و توکل اشاره کرد و افزود: در برخی مواقع، دشمن ما را محاصره کرده بود، اما با همدلی، شجاعت و توکل به خدا، توانستیم شرایط را به نفع خود تغییر دهیم.

وی با اشاره به قدرت بازدارنده امروز جمهوری اسلامی گفت: اقتدار ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی نتیجه ایثارگری شهدا و اطاعت مردم از ولایت‌فقیه است؛ قدرت ما امروز محصول همان مقاومت‌ها و رشادت‌های دفاع مقدس است.

فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر جنگ دفاع مقدس، به نقش روحانیت در آموزش نیروها نیز اشاره کرد و گفت: روحانیون با برگزاری جلسات آموزشی و تبیین ارزش‌ها، انگیزه و بصیرت رزمندگان را افزایش می‌دادند و بسیاری از تصمیمات میدانی با مشورت آنان اتخاذ می‌شد.

روحانیون در میدان، تنها نقش معنوی نداشتند

وی افزود: روحانیون در میدان، تنها نقش معنوی نداشتند؛ بسیاری از آنان در عملیات‌ها حضور مستقیم داشتند و جان خود را در معرض خطر قرار دادند تا رزمندگان با آرامش بیشتری به نبرد ادامه دهند.

فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر جنگ دفاع مقدس به خاطره‌ای از عملیات‌های زمینی اشاره کرد: در یک عملیات شبانه، به دلیل کمبود تجهیزات، موفقیت ما در گرو تدابیر روحانیون و همت رزمندگان بود؛ با هدایت معنوی آنان، نیروها توانستند دشمن را غافلگیر کنند و موفقیت بزرگی کسب شود.

وی تأکید کرد: شهدا و رزمندگان باایمان، مقاومت و توکل به خدا، الگویی بی‌بدیل برای نسل امروز فراهم کردند؛ ما باید راه آنان را ادامه دهیم و هرگز ارزش‌های دفاع مقدس را فراموش نکنیم.

فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر جنگ دفاع مقدس، گفت: اقتدار امروز جمهوری اسلامی، نتیجه ایثارگری شهدا، حضور فعال روحانیت و وفاداری مردم به ولایت‌فقیه است؛ ما با حفظ این ارزش‌ها، همواره آماده مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی خواهیم بود.

سردار قربانی در پایان، قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی را نتیجه هدایت ولایت و فداکاری شهداء دانست، با تأکید بر نقش محوری روحانیت در دفاع مقدس، از فداکاری شهدا، معجزات میدانی و قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی سخن گفت و بر ضرورت آمادگی دفاعی و حفظ وحدت ملی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید روستا آزاد، معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این هفته فرصت ارزشمندی برای بازخوانی ایثارگری‌ها، استقامت‌ها و جانفشانی‌های ملت ایران است که روحانیت در آن نقشی تعیین‌کننده داشت.

وی با بیان اینکه دفتر تبلیغات اسلامی از ابتدای دفاع مقدس مأموریت اعزام مبلغان به جبهه‌ها را بر عهده داشت، گفت: در این دفتر بیش از ۳۵ هزار حکم اعزام برای روحانیون و طلاب صادر شد و افزون بر هفت‌هزار و پانصد پرونده رزمی-تبلیغی به ثبت رسید؛ همچنین بر اساس آمار، بین ۱۱ تا ۱۲ هزار طلبه در مقاطع مختلف در جبهه‌ها حضور یافتند.

حجت الاسلام والمسلمین روستا آزاد اضافه کرد: این آمار در مقایسه با جمعیت کل طلاب و روحانیون در آن دوره که حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر بود، نشان می‌دهد بخش بسیار زیادی از حوزه علمیه در خط مقدم دفاع مقدس حضور یافتند و این حضور قابل مقایسه با هیچ قشر دیگری نیست.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به آمار شهدای روحانی گفت: طبق گزارش سپاه، بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ روحانی شهید در هشت سال دفاع مقدس تقدیم اسلام و انقلاب شد و حدود یک‌هزار نفر جانباز و آزاده نیز از میان روحانیون برجای ماندند؛ این آمار هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی بسیار برجسته و اثرگذار است.

وی با برشمردن عرصه‌های مختلف حضور روحانیت در جبهه‌ها افزود: روحانیون تنها مبلغ نبودند بلکه در رسته‌های مختلف از جمله فرماندهی، پشتیبانی، رزمی، تبلیغی و حتی در کنار مراجع و امام خمینی (ره) نقش‌آفرینی کردند و مشروعیت و انگیزه مضاعف برای حضور رزمندگان ایجاد کردند.

حجت الاسلام والمسلمین روستا آزاد با اشاره به ابعاد فکری و معنوی حضور روحانیت گفت: روحانیون با ایستادگی، شجاعت، دلدادگی به خداوند و نترسیدن از دشمن، وعده‌های الهی را به صورت عینی ترجمه کردند و منطق مقاومت را در جامعه تثبیت کردند؛ منطقی که امروز نیز در برابر دشمنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: اگر در سال‌های گذشته تبیین ضرورت قوی بودن، حضور در منطقه و مقابله با آمریکا و اروپا نیاز به هزینه و توضیح فراوان داشت، امروز به برکت دفاع مقدس و نقش‌آفرینی روحانیت، حقانیت و درستی منطق مقام معظم رهبری برای عموم مردم روشن و اثبات شده است.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با تقدیر از حضور سردار مرتضی قربانی از یادگاران دفاع مقدس در این همایش، گفت: وجود فرماندهان دلاور دفاع مقدس در کنار مبلغان و روحانیون، یادآور نقش‌آفرینی‌های سترگ آنان در تشکیل یگان‌ها و لشکرهای عملیاتی و الگویی برای نسل امروز است.

وی بیان کرد: روحانیت امروز نیز باید همانند دوران دفاع مقدس با جهاد علمی، تبلیغی و اجتماعی به میدان بیاید، انسجام ملی را تقویت کند و در برابر نقشه‌های دشمنان بایستد؛ ما موظفیم قدر جهادگران را بدانیم، هر فردی تکلیف خود را در مسیر جهاد بشناسد و با ایمان به وعده‌های خداوند متعال، راه مقاومت و ایستادگی را ادامه دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایان سخنان خود با گرامیدشت یاد شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه تصریح کرد: اگر روزگاری تبیین ضرورت قوی بودن و حضور در منطقه نیازمند هزینه و توضیح فراوان بود، امروز به برکت دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و نقش‌آفرینی روحانیت، حقانیت و درستی منطق مقام معظم رهبری برای مردم به‌روشنی اثبات شده است.

انتهای پیام/