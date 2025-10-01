خبرگزاری کار ایران
اجرای نمایش «گناه تصادفی» به کارگردانی آرش رستم‌زادگان از ۱۳ مهر در تماشاخانه صحنه آبی آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایش «گناه تصادفی» به نویسندگی ژان پیر مارتیز با ترجمه و کارگردانی آرش رستم‌زادگان از روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۲۰ در تماشاخانه صحنه آبی اجرا می‌شود.

در این اثر نمایشی عسل حمیدیان، مونا موسوی و آرش رستم‌زادگان به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان آن آمده است: دروغ است که سبب گناه تصادفی می‌شود.

دیگر عوامل این اثر عبارتند از وحید معینی دانشمندی مجری طرح، ایمان ابراهیمی، صبا ناظمی و اشکان فرمانی دستیاران کارگردان، ایمان ابراهیمی مدیر صحنه، صبا ناظمی منشی صحنه، اشکان فرمانی اجرای نور و صدا، روشا موسوی طراح گریم، عطا الیاسی طراح پوستر، آرش رستم‌زادگان طراح تیزر و درسا بخشندگی مدیر رسانه.

علاقمندان می‌توانند جهت تهیه بلیت به سایت تیوال یا به نشانی خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از چهارراه طالقانی، بعد از کوچه ریاض، پلاک ۱۵۹۵ مراجعه کنند.

