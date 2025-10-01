به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، آیین تجلیل و پاسداشت مقام هنری استاد بیاض امیرعطایی سازنده سازهای ایرانی به بهانه هفتادمین سالروز تولد این هنرمند پیشکسوت و به پاس نیم قرن تلاش و کوشش عاشقانه، روز جمعه ۱۱ مهرماه ساعت ۱۷ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

در این آیین فیلم مستند «کمانچه» با تحقیق و نویسندگی لاله جوشنی و کارگردانی محمود یار محمدلو رونمایی و پس از آن به نمایش در خواهد آمد.

همچنین در بخش‌های مختلفی از این مراسم با حضور جمعی از دوستان، هنرمندان و شاگردان استاد امیرعطایی، سخنرانی جمعی از اساتید و بزرگان موسیقی کشور، پخش کلیپ و موسیقی اجرا خواهد شد.

بیاض امیر عطایی در سال ۱۳۳۴ در میانه چشم به جهان گشود. دوران کودکی را در شهر میانه سپری کرد و در سال ۱۳۴۴ به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. به تحصیلات تا پایه ششم اکتفا کرده و به صورت استاد شاگردی به کار خیاطی مشغول و همزمان، با هنر منبت نیز سروکار داشت؛ این آشنایی با چوب، بعدها زمینه جذب ایشان به هنر سازسازی را فراهم کرد و در سال۱۳۵۰ با استاد ابراهیم قنبری‌مهر آشنا و هنر وزین سازسازی را نزد ایشان فرا گرفت.

از سال ۱۳۵۵ در مجموعه هنرهای سنتی تهران به طور رسمی مشغول بکار شد و در سال ۱۳۶۲ پس از بازنشستگی استاد قنبری‌مهر، مسئولیت کارگاه سازسازی به استاد واگذار شد در همان سال با همکاری اساتید دیگر از جمله دکتر ناجی، استاد فرهمند و استاد محمدرضا لطفی کارگاه‌های آموزشی سازهای ایرانی را راه اندازی نمود.

تخصص ایشان در ساخت کمانچه و سه‌تار است از فعالیت‌های شاخص ایشان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– شرکت در نمایشگاه جهانگردی برلین اسفند ۱۳۷۰

– شرکت در نمایشگاه صنعت‌گران آسیا و اقیانوسیه آبان ۱۳۷۲

– شرکت در نمایشگاه جهانگردی کیش دی ۱۳۷۸

– شرکت در نمایشگاه موزه شرق مسکو پائیز ۱۳۷۹

– شرکت در نمایشگاه پیشکسوتان فرهنگ و هنر پاییز ۱۳۸۳

– شرکت در نمایشگاه «شیراز بهشت ایران» پاریس بهمن ۱۳۸۳

– شرکت در نمایشگاه موزه سازشناسی روم ۱۳۸۷

راهنمایی دانشجویان برای رساله نهایی، تدریس در مراکز آموزش عالی و فعالیت‌های ارزنده دیگر در کارنامه ایشان می‌درخشد.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است و برای شرکت در آن می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند.

