همزمان با روز بزرگداشت مولانا؛
تقدیر از حسن فتحی و سازندگان «مست عشق» در موزه سینما
فیلم سینمایی «مست عشق» که به روایت بخشی از زندگی مولانا و شمس تبریزی میپردازد، روز سهشنبه ساعت ۱۸ با حضور حسن فتحی، مهران برومند و حسن علیزاده در سالن سینماتوگراف موزه سینما نمایش داده شد و از عوامل سازنده این فیلم تقدیر به عمل آمد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری موزه سینمای ایران، همزمان با روز بزرگداشت مولانا، فیلم سینمایی «مست عشق» به کارگردانی حسن فتحی و تهیهکنندگی مهران برومند و حسن علیزاده، در موزه سینما روی پرده رفت.
در ابتدای مراسم حسن فتحی با حضور روی صحنه گفت: «برای من و همکاران عزیزم، ساخت فیلم «مست عشق» صرفاً ساخت یک اثر سینمایی نبود؛ بلکه سفری معنوی، به سرزمین ملاقات دو روح، دو جان، و دو معنای عمیق از زندگی بود که در وجود شمس تبریزی و جلالالدین محمد بلخی جاری و زنده است.»
او ادامه داد: «بر این باورم که در طول قرنها و با گذر نسلها، بسیاری از دلها از برکت این دیدار میان شمس و مولانا، گرما گرفتهاند و در روزگار خود، معنا و مفهومی برای ادامه زندگی یافتهاند. امروز، پیام مولانا معنایی تازه دارد. ما در عصر بیمعنایی زندگی میکنیم؛ در دورانی که انسانها گم شدهاند و غبارهای بیشماری، راه را برای تصمیمگیری و جهتگیری در زندگی دشوار کردهاند. در چنین زمانی، انسانهایی چون حضرت مولانا و شمس تبریزی میتوانند به داد انسانِ سردرگمِ امروز برسند».
فتحی گفت: «من و همکارانم، همین که توانسته باشیم با خلق لحظاتی، دل مخاطبانمان را به اندیشههای شمس و مولانا نزدیکتر کنیم، بزرگترین موفقیت است.»
در ادامه مراسم، فاطمه محمدی، مدیرعامل موزه سینما در سخنان خود درباره «مست عشق» گفت: امروز در اینجا گرد هم آمدهایم تا این اثر ارزشمند را، که مفهومی عمیق با نگاهی لطیف به تصویر کشیده، تماشا کنیم؛ لازم میدانم در ابتدا از آقای حسن فتحی قدردانی کنم که اثر بینظیری خلق کردهاند.
او ادامه داد: «همچنین از تمامی کسانی که در این مسیر همراه بودهاند، بهویژه تهیهکنندگان و نویسنده این اثر تقدیر و تشکر میکنم.»
محمدی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: «من به همراه آقای محیط طباطبایی به این جمعبندی رسیدیم که در مجموعه ایکوم، از آثار ارزشمندی که در حوزه تاریخ و مفاخر ایرانی نقشی مؤثر ایفا کردهاند، تقدیری داشته باشیم».
در ادامه احمد محیط طباطبایی، رییس ایکوم بیان کرد: «سینما و بهطور خاص تهیهکنندگان و تمامی عوامل سازنده این اثر ارزشمند فرهنگی، شایسته قدردانی هستند.»
او افزود: «در تعریف امروزی از «موزه»، هر فیلم سینمایی که بتواند بخشی از تاریخ را ثبت، حفظ و منتقل کند، خود بهنوعی یک موزه به شمار میرود. ما امروز قرار است به تماشای چنین موزهای از گذشته تاریخیمان بنشینیم؛ اثری که با هم خواهیم دید.»
رییس ایکوم گفت: «من از زاویهای دیگر به این موضوع اشاره میکنم که در دنیای امروز، این نکته اهمیت زیادی دارد. آقای فتحی در این فیلم از عشق سخن گفتهاند و نام عشق را بر زبان آوردهاند، اما واقعیت این است که خود مولانا و ادبیاتش، یکی از مهمترین گنجینههای صلح در جهان به شمار میروند.»
محیط طباطبایی تصریح کرد: هدف و پیام این فیلم نیز چیزی جز همزیستی و صلح نیست؛ مفاهیمی که امروز بیش از هر زمان دیگری به آنها نیاز داریم و این مفاهیم، در خود فیلم، به شکلی بسیار درخشان و عمیق بازتاب یافتهاند.
در ادامه، مهران برومند یکی از تهیهکنندگان این فیلم، با تبریک روز مولانا گفت: در اینجا یاد میکنیم از فیلمبردار عزیزمان، زندهیاد آقای پورصمدی که روحشان شاد و یادشان گرامی باشد.»
این تهیه کننده در ادامه با اشاره به اینکه از ۲۵ مهر، اکران فیلم در کشور ترکیه آغاز خواهد شد و همزمان در سراسر اروپا و خاورمیانه و پس از آن آمریکا، آمریکای جنوبی، آسیای شرقی و کشور هند ادامه خواهد یافت، گفت: «امیدوارم همانطور که فیلم در ایران مورد توجه قرار گرفت، در سراسر جهان نیز دیده شود و بتواند گامی مؤثر برای ساخت آثار ارزشمندتر و عمیقتر در آینده باشد.»
در انتها و پیش از نمایش فیلم، لوح تقدیری که توسط موزه سینما و ایکوم آماده شده بود توسط فاطمه محمدی و احمد محیط طباطبایی، به حسن فتحی، کارگردان، مهران برومند و حسن علیزاده، تهیهکننده، نوید توحیدی فرزند فرهاد توحیدی نویسنده و میثم نورانی مجری طرح فیلم و مدیرعامل پخش فیلمیران که پخش فیلم در ایران را بر عهده داشت اهدا شد.