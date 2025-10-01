خبرگزاری کار ایران
سومین دوره آموزش داستان‌نویسی «اقلیم قلم» فراخوان داد

سومین دوره آموزش داستان‌نویسی «اقلیم قلم» فراخوان داد
فراخوان ثبت‌نام سومین دوره آموزشی «اقلیم قلم» ویژه داستان‌نویسان استان‌های تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و خراسان شمالی، منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، فراخوان ثبت‌نام سومین دوره آموزشی «اقلیم قلم» ویژه داستان‌نویسان استان‌های تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و خراسان شمالی، منتشر شد.

این دوره با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی، از ۳۰ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در بجنورد و هم‌زمان با نمایشگاه کتاب استانی برگزار می‌شود. مهلت ثبت‌نام تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.

در این دوره سه‌روزه که با حضور مدرسان برجسته حوزه داستان‌نویسی همراه است، کارگاه‌هایی با محورهای زیر ارائه می‌شود:

تعریف بوم در داستان اقلیم‌محور

جذابیت‌های روایی اقلیم در داستان

آداب و رسوم، باورها و افسانه‌های بومی در داستان اقلیمی

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و ارسال نمونه اثر از طریق این نشانی اقدام کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر نیز شماره تماس ۰۲۱۹۱۰۰۶۳۶۳ داخلی ۸۱۱ پاسخ‌گوی شماست.

