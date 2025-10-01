نشست «دیدار ماه» فرصتی برای توسعه فرهنگ و هنر پایتخت برگزار شد
نخستین نشست «دیدار ماه» با حضور سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و جمعی از هنرمندان دفاع مقدس در حوزههای تجسمی، موسیقی، ادبیات و نمایش، سهشنبه ۸ مهر در باغموزه هنر ایرانی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، نخستین نشست «دیدار ماه» همزمان با ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با حضور محمدباقر اعلمی و هنرمندانی همچون بهزاد عبدی، رضا مهدوی، محسن نفر، علی جهاندار، سوسن اصلانی، انسیه شاهحسینی، حسین روزبهانی، اسماعیل خلج، مهدی قزلی، سید حسین متولیان، محمود حبیبی کسبی، علیرضا قزوه، ایمان طرفه، محمدحسین حیدری، بهرام محمدیفرد، ساسان مویدی، امیرعلی جوادیان، سعید صادقی، مالک سراج، لیلی عاج، محسن قصابیان، اتابک نادری و... در باغموزه هنر ایرانی برگزار شد.
محمدباقر اعلمی، سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در این مراسم با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: شما هنرمندان جزو کسانی بودید که در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی نقش مؤثری ایفا کردید و بسیار خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هنرمندان هستیم.
وی افزود: قرار ما این است که ماهانه از حضور همه هنرمندان بهره ببریم. تلاش ما این است که ارتباط مستمر با هنرمندان را دوباره احیا کنیم و در این ارتباط نزدیک، خدمتی به فرهنگ و هنر شهر تهران و کشورمان ارائه دهیم. از شما نیز خواهش میکنم اگر نکات و نظراتی دارید که میتواند به سازمان فرهنگی هنری کمک کند بیان کنید تا بتوانیم نقصها را جبران کنیم و نقاط قوت سازمان را پررنگتر کنیم.
در ادامه محمد خراسانیزاده، سرپرست معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری، ضمن خیر مقدم به هنرمندان گفت: این دیدار بسیار دلنشین، خاطرهانگیز و ماندگار بود و خوشحالم که توانستیم پای صحبت تکتک دوستان بنشینیم و از حضور هنرمندان بزرگوار بهره ببریم. امیدوارم این نشست «دیدار ماه» به بهانههای مختلف هر ماه تکرار شود و بتوانیم گروههای مختلف هنرمندان را در فضای فرهنگی و هنری شهر تهران ببینیم و این برنامه را ادامه دهیم.
امیرعلی جوادیان، عکاس دفاع مقدس نیز در سخنانی خطاب به مسئولان گفت: هنرمندان ایرانی این روحیه را دارند که باید به هم کمک کنیم، زیرا بار سنگینی از ایران عزیز بر دوش ماست. وجب به وجب خاک ایران را عزیزانی پاسداری کردهاند که در دنیا بینظیرند. ما باید با غرور در این سرزمین قدم بزنیم چرا که کشور ما کشور هنر و فرهنگ است. شأن ما جنگ نیست؛ شأن ما فرهنگ است.
این هنرمند عکاس ادامه داد: تنها پنج سال پس از اختراع عکاسی، این هنر در ایران آغاز شد و ایران نخستین کشور اسلامی بود که به این هنر پرداخت؛ بنابراین ما پتانسیل بزرگی در عکاسی داریم و باید دستبهدست هم دهیم تا ایران عزیز را در شأن واقعی خود ارتقا دهیم. در رشتههای هنری، بیشترین شهید و مجروح در جنگ مربوط به عکاسان است که همیشه در صحنه برای ثبت وقایع حاضرند.
در بخش دیگری از این مراسم، اتابک نادری به نمایندگی از خانواده هنر نمایش ضمن قدردانی از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: خبرهای خوبی شنیدیم که امیدآفرین بود. در این زمانه که همه به دنبال امید هستند، ما آن را دیدیم. به لطف تلاشهای سازمان فرهنگی هنری، مجموعه صبا پس از سالها تغییر کرده و به سالنهای نمایشی پایتخت افزوده خواهد شد. همچنین در مجموعه ایرانشهر چند سالن بلکباکس طراحی شده است که قرار است تا بهمنماه به سالنهای تئاتر تهران اضافه شود. این خبر برای جامعه تئاتر بسیار خجسته است. از سوی دیگر، رویداد بزرگ جشنواره تئاتر شهر نیز پس از هشت سال دوباره در حال برگزاری است که برای خانواده تئاتر اتفاقی مبارک به شمار میرود.
نادری این تصمیمات را نشان از تیزهوشی مدیریت شهری و فرهنگی کشور دانست و ادامه داد: در شرایطی که تحریمها عرصههای مختلف را تحت تأثیر قرار داده و حضور ما در بازار جهانی محدود شده است، تنها چیزی که میتوانیم صادر کنیم فرهنگ، ادبیات و پیشینه تاریخی ماست. این میراث هیچ مرزی نمیشناسد و قابل تحریم نیست؛ بنابراین لازم است مدیریت کلان کشور بر هنر و هنرمند سرمایهگذاری بیشتری داشته باشد. ما آمادهایم هنرمان را صادر کنیم و مسئولان باید این فرصت را بهتر ببینند.
در ادامه این برنامه، علیرضا قزوه به شعرخوانی و علی جهاندار به اجرای آواز پرداخت. همچنین انسیه شاهحسینی، مالک سراج و سید محمد میرزمانی با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس، حال و هوای ویژهای به این نشست دادند.