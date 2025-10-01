به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در نشست هیئت‌امنای کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و مدیران رسانه ملی که روز سه‌شنبه، هشتم مهرماه در سازمان صداوسیما برگزار شد، اظهار کرد: کمیته امداد مأموریت‌های بسیار مهمی بر عهده دارد و ترویج مواسات که موردتأکید رهبر انقلاب است، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این نهاد به شمار می‌رود که باید تقویت شود.

وی در ادامه به آمادگی رسانه ملی برای تقویت همکاری‌ها در قالب مأموریت‌های مشترک اشاره کرد و ضمن تأکید بر نقش‌آفرینی پررنگ کمیته امداد در کمک‌رسانی به مستضعفین، گفت: تعامل رسانه ملی با کمیته امداد یک عمل حسنه است و معتقدیم برکات این هم‌افزایی به خودمان بازمی‌گردد.

در ادامه، سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز با بیان اینکه صداوسیما در سطح ملی و استانی همکاری بسیار خوبی با کمیته امداد دارد، اظهار کرد: حضور رسانه ملی در بحران‌ها تعیین‌کننده است و در جنگ تحمیلی دوم، حرف اول را در انسجام و اتحاد کشور زد، به‌طوری که در جهان اسلام و روی تمام آزادگان دنیا تأثیر گذاشت.

وی تأکید کرد: مطابق با حکم انتصاب رهبر معظم انقلاب اسلامی، کمیته امداد در مأموریت جدید باید توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات با رعایت تکریم افراد تحت‌پوشش را برعهده بگیرد که این مأموریت سنگینی است و براساس آن، سه رکن اشتغال، مسکن، فرهنگ خودباوری و خوداتکایی را برای توانمندسازی افراد موردتوجه قرار داده‌ایم.

بختیاری متذکر شد: در دوران شهید رئیسی ۱۰۰ هزار خانواده مستقل و صاحب شغل شده و ۸۰ هزار خانواده خودکفا نیز از پوشش ما خارج شدند. کمیته امداد شاخص‌هایی برای خودکفایی تعیین کرده که یکی از آن‌ها اشغال است و بنیاد حیات نیز برای اشتغال افراد تحت پوشش فعالیت خود را آغاز کرده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به تأثیرگذاری رسانه ملی در افزایش کار خیر و کمک‌های مردمی نیز اشاره و عنوان کرد: کمک‌های مردمی به‌واسطه کار فرهنگی رسانه ملی از سال قبل تاکنون ۳۰ درصد رشد داشته است.

در پایان این نشست جبلی به لزوم تدوین تفاهم‌نامه برای تعیین زمان و هدف در همکاری بین صداوسیما و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) اشاره کرد و رئیس کمیته امداد نیز با اهدای نشان «والی مهر» (بالاترین نشان تقدیر از اسوه‌های خیر و احسان در کشور توسط کمیته امداد امام خمینی) از رئیس صداوسیما تقدیر کرد.

