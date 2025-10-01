به گزارش خبرنگار ایلنا، حامد جعفری دبیر سی‌وهفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ابتدای این نشست اظهار کرد: امسال سی‌وهفتمین دوره جشنواره را برگزار می‌کنیم، از سال ۶۱ که این رویداد شروع شده چند دوره متوقف شد، در شهرهای مختلف برگزار شد و امسال هم در اصفهان خواهد بود که از دوازدهم تا شانزدهم مهر میزبان بچه‌های ایران در جشنواره هستیم. این دوره فقط در اصفهان برگزار نمی‌شود و در نوزده استان دیگر فیلم‌ها به نمایش در می‌آید و روز جمعه یک آیین افتتاحیه و روز چهارشنبه بعدازظهر هم اختتامیه برگزار خواهد شد.

جعفری خاطرنشان کرد: امسال ۳۹۳ اثر متقاضی حضور در جشنواره بودند که از این آثار ۸ اثر بلند داستانی در بخش مسابقه حضور دارد و ۱۹ فیلم کوتاه، ۱۱ انیمیشن در این رویداد حاضر هستند. در بخش بین‌الملل ۱۸۳ اثر مورد بازبینی قرار گرفت و ۹ اثر بلند داستانی و ۹ فیلم کوتاه و انیمیشن در بخش داستانی قرار گرفتند. در بخش بین‌المللی تنوع جغرافیایی داریم و امسال این بخش پر رنگ‌تر خواهد بود و سه برنامه مربوط به بزرگداشت و نکوداشت در جشنواره داریم که بزرگداشت سرکار خانم زهره شکوفند به عنوان پیشکسوت دوبله نوجوان برگزار خواهد شد و یک بزرگداشت برای آقای داریوش فرضیایی و یک نکوداشت هم برای آقای مسعودشاهی پیش‌بینی کرده‌ایم. بنای ما بر این بود بخش ملی و بین‌المللی را یکپارچه داوری کنیم اما به دلیل محدودیت‌ها، بخش ملی و بین‌المللی جدا با داوران جدا رقابت خواهند کرد.

وی افزود: برنامه‌های جنبی جشنواره هم طبیعتا متعدد است، حدود ۴۰ تئاتر خیابانی با همت شهرداری اصفهان پیش‌بینی شده که در محل‌های مختلف برگزار می‌شود. برنامه‌هایی جنبی هم داریم که بخشی محله‌محور و بخشی در موقعیت‌های مختلف برگزار می‌شود. استیج‌های مختلفی داریم، چند گردهمایی کودک و نوجوان در جشنواره خواهیم داشت و یک سری برنامه‌های جنبی در تهران برگزار خواهیم کرد.

جعفری درباره توجه جشنواره به موضوع جنگ دوازده روزه اظهار کرد: در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره هم به فرزندان شهدا و هم کودکانی که شهید شدند ادای احترامی انجام شد.

دبیر این دوره جشنواره کودک و نوجوان درباره امکان برگزاری دوسالانه این رویداد گفت: دلیل مهمی برای برگزاری سالانه این رویداد وجود دارد؛ ما هرچقدر بیشتر تلاش کنیم که سینمای کودک جدی گرفته شود، این جشنواره فیلمسازان را تشویق می‌کند که آثار بهتری تولید کنند. از بین ۲۵ اثر ۸ اثر انتخاب شد و این نشان می‌دهد که سطح کارها نیز بالا نیست ولی اگر همین را هم تعطیل کنیم و با آن مواجه جدی نداشته باشیم انگیزه بسیاری از سینماگران از بین می‌رود. برگزاری جشنواره حتما کمک می‌کند و باید این نکته را در نظر بگیریم که در سالهایی که جشنواره تعطیل شده اتفاق خوبی هم برای سینمای کودک رخ نداده است. بر همین اساس اگر جشنواره را تعطیل هم کرده بودیم و آثار بهتری تولید شده بود می‌توانستیم بگوییم که آن اتفاق کمک می‌کند اما اینگونه نشد. من جشنواره را مهم‌ترین رویداد حوزه کودک و نوجوان می‌دانم.

جعفری خاطرنشان کرد: تولیدات مربوط به حوزه کودک باید برای مخاطب کودک ساخته شود. رویکردی که در سالهای گذشته بوده به نتیجه مطلوب نرسیده و آثار کمتر در جذب مخاطب توفیق پیدا می‌کنند. بنیاد فارابی متعلق به همه جامعه مخاطبان ایرانی است، باید برای همه سلایق و مخاطبان آغوشش را باز کند. تلاش ما این است همه کسانیکه در حوزه فیلمسازی می‌خواهند قدم بردارند ما پذیرای حضورشان باشیم. رویکرد دوممان این است که تا وقتی همه فیلمسازان تعداد آثارشان به تعداد فیلمسازان ناموفق در فارابی نرسد به آنها که اثر موفقی نساخته‌اند دیگر فرصت ندهیم، مگر اینکه سینماگری داشته باشیم که موفق عمل کرده باشند. سینما یک موضوع فرهنگی است که در کوتاه مدت نتیجه نمی‌دهد، امروز با واقعیتی مواجه هستیم که در سالهای قبل کاشتیم و تلاشمان بر این است که سینمای کودک را به سمت بهتر شدن ببریم، در مقابل عدم همکاری با فیلمسازان ناموفق ما برای تشویق فیلمساز موفق هم تشویقی در نظر گرفتیم و درآمد فیلم موفق را برای ساخت قسمت دوم آن اثر قرار دادیم. باید برای فیلم‌های کودک مزایایی در نظر بگیریم که سرمایه‌گذارها ترغیب شوند و بخش خصوصی کم‌کم وارد این حوزه شود.

وی در ادامه تأکید کرد: فیلم خوب که به دست مخاطب نرسد مثل حرف خوبی است که گفته نشده، در پنج ماهی که آمده‌ام بخش زیادی انباشتگی کار وجود داشته و باید موضوعات باقیمانده را به نتیجه برسانیم.

جعفری درباره برگزاری یکپارچه بخش ملی و بین‌المللی جشنواره گفت: برگزاری یکپارچه الزاماتی دارد و باید این آمادگی در آثار داخلی وجود داشته باشد که بتوانند با آثار خارجی رقابت کنند. ما در حوزه کودک به حوزه خودروسازی بی‌شباهت نیستیم. ما اگر این یکپارچگی را بی‌توجه به اتفاقات و تبعاتی که می‌تواند داشته باشد ایجاد کنیم، احتمالا می‌تواند موجب سرخوردگی فیلمسازان کودک و نوجوان شود.

وی درباره پخش برنامه‌های تخصصی سینما از تلویزیون در روزهای جشنواره، گفت: علی‌رغم پیگیری‌هایی که کردیم برنامه‌های تخصصی حوزه سینما عدد و رقم‌های عجیبی از ما مطالبه کردند و ما نتوانستیم با آنها کار کنیم، این برنامه‌ها می‌توانند به سینماگران انگیزه بدهند. ما تمام تلاشمان را کردیم، تلاشمان را خواهیم کرد و ناامید هم نیستیم.

دبیر جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان درباره المپیاد فیلمسازی اظهار کرد: المپیاد فیلمسازی امسال برگزار می‌شود و کیفیت المپیاد برای ما خیلی مهم است و لذا از شتاب‌زدگی در برنامه‌ریزی پرهیز می‌کنیم. در دوره شکل‌گیری المپیاد یک همکاری بین فارابی و انجمن سینمای جوان وجود داشت، یک فرصت‌ها و استعدادهایی در حوزه المپیاد وجود دارد که حداقل خودم با دو نفر از بچه‌ها در ارتباط هستم. جریان‌ساز شدن این اتفاق در حوزه اختیارات انجمن است و امسال با همکاری انجمن المپیاد برگزار می‌شود.

جعفری تصریح کرد: جشنواره ماموریت ساختی ندارد، ماموریت ارائه‌ای دارد، جشنواره یک نمایشگاه است، نه تولیدکننده. بنیاد فارابی هم به موضوعات مختلف مثل موضوع غزه توجه داشته است. برای کیفیت جشنواره باید حداقل‌هایی قائل باشیم و آثار اگر به حداقل پنج اثر می‌رسید بخش مجزای مربوط به غزه داشتیم اما چون به حد نصاب نرسیدیم این آثار با دیگر آثار رقابت می‌کند.

وی در ادامه درباره سینماهای فعال تهران در جشنواره کودک و نوجوان گفت: امسال سینما فرهنگ، موزه سینما، مگامال و سروش را در این رویداد داریم. بخشی از همکاری سینماها به استقبال صاحبان سینما برمی‌گردد. ما باید الگوی موفقی ایجاد کنیم تا بتوانیم با آنها سر نمایش فیلم‌ها چانه‌زنی کنیم. از فیلم اقتباسی استقبال بیشتری می‌کنیم؛ امسال در جشنواره کار اقتباسی هم داریم که محصول فارابی نیست و اقتباس یکی از جاهایی است که باید روی آن کار کنیم.

جعفری خاطرنشان کرد: در فرصت باقیمانده تا جشنواره باید با بهترین کیفیت این رویداد را برگزار کنیم. نشست آسیب‌شناسی باید برگزار شود ولی الان متمرکز هستیم تا بتوانیم به بهترین کیفیت ممکن جشنواره را برگزار کنیم. ما سعی کردیم سختگیری انتخاب را داشته باشیم و ممکن است آثاری در جشنواره باشند که کیفیت لازم را ندارند. جشنواره باید برای قدرشناسی از فیلمسازان سرآمد برگزار شود. فیلمسازان بسیاری برای بی‌توجهی و قدرنشناسی به سینمای بزرگسال رفته‌اند و ما تلاش کردیم در جشنواره کارهای جدی داشته باشیم که قابل دفاع باشند.

وی درباره محل برگزاری این جشنواره گفت: درباره محل برگزاری باید بگویم همه دغدغه ما الان باید برگزاری جشنواره با بالاترین کیفیت ممکن است. برگزاری یک جشنواره نیازمند یک سری زیرساخت است و اگر ما جایی برویم که زیرساختها وجود نداشته باشد فرصت برگزاری جشنواره وجود ندارد.

وی افزود: در حوزه نوجوان سه حوزه وجود دارد و اگر بخواهیم نوجوان را به درستی به جا بیاوریم باید هر سه بخش را در نظر داشته باشیم. به من جشنواره کودک و نوجوان به همین شکل سپرده شده، دوره کودک و نوجوان را دوره گذار می‌دانند و ممکن است در دوره‌ای قرار گرفتن این دو کنار هم منطقی بوده اما الان دیگر منطقی نیست.

جعفری اظهار کرد: اگر به مصرف کودک و نوجوان فکر نکنیم به بچه‌هایمان ظلم می‌کنیم، آنها مصرف خود را خواهند داشت و ما باید تلاش کنیم تا خودمان را به آن‌ها برسانیم.

وی در پایان گفت: در این دوره مثل سالهای قبل دو اختتامیه داریم، اختتامیه بخش فیلم‌های کوتاه و پویانمایی ۱۴ مهر و بخش فیلم‌های بلند داستانی در ۱۶ مهر برگزار می‌شود.

