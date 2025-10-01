به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در آیین افتتاح برخط ۲۶۸ پروژه گردشگری در سراسر کشور که هم‌زمان با هفته گردشگری و با حضور جمعی از مدیران دولتی و خصوصی، تشکل‌های گردشگری و فعالان این صنعت در بوتیک‌هتل تاریخی «ملوکانه» برگزار شد، گفت: امروز رئیس‌جمهوری پشتیبان صنعت گردشگری است. دکتر پزشکیان صنعت گردشگری را جزو سه اولویت اصلی کشور می‌داند و با نگاه ملی و حمایتی، توسعه آن را در دستور کار دولت چهاردهم قرار داده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاران در شکوفایی این صنعت، اظهار داشت: فعالیت سرمایه‌گذاران فراتر از یک فعالیت اقتصادی است؛ در حقیقت اقدامی فرهنگی برای معرفی زیبایی‌ها و هویت ایران است. هر بنای زیبایی که ساخته یا مرمت می‌شود، به زیبایی‌های ایران افزوده خواهد شد.

صالحی‌امیری تأکید کرد: ما همه دلبسته ایران هستیم و اگر امروز هویت داریم، نتیجه ایستادگی و میراث‌داری نیاکان ماست. در سفرهای استانی خود هر بار شاهد تجلی تمدن و تاریخ ایران هستم؛ هیچ نقطه‌ای از کشور نیست که اثری تاریخی و تمدنی در آن وجود نداشته باشد. ارزش این آثار تاریخی حتی از ذخایر بانک مرکزی نیز فراتر است.

او در ادامه با اشاره به حجم پروژه‌های فعال گردشگری تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۷۰۰ پروژه گردشگری در سراسر کشور فعال است. وظیفه همه ماست که موانع این طرح‌ها را برطرف کنیم تا حتی یک پروژه در هیچ نقطه‌ای از کشور معطل نماند.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین بوم‌گردی‌ها را از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری دانست و گفت: شعار ما هر روستا، یک بوم‌گردی است. باید با توسعه بوم‌گردی‌ها و مشاغل روستایی مانع تخلیه روستاها شویم. در همین راستا دولت چهاردهم ۶ همت برای تقویت بوم‌گردی و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها اختصاص خواهد داد.

صالحی‌امیری در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های پایتخت خاطرنشان کرد: تهران شهری زیبا با تاریخ غنی است. ما باید جاذبه‌های تاریخی و گردشگری تهران را به‌درستی معرفی کنیم؛ همین بوتیک‌هتل ملوکانه نمونه‌ای از ظرفیت‌های مغفول استان تهران است.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان با قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه گفت: دولت چهاردهم برنامه‌های جامع و حمایتی متعددی برای صنعت گردشگری تدارک دیده است و سرمایه‌گذاران مطمئن باشند که در این مسیر، دولت پشتیبان آنان خواهد بود.

