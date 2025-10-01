افتتاح برخط ۲۶۸ پروژه گردشگری در سراسر کشور با اشتغالزایی برای ۲۸۳۰ نفر
همزمان با فرارسیدن هفته گردشگری، ۲۶۸ پروژه گردشگری به صورت برخط و سراسری توسط وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افتتاح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، آیین افتتاح همزمان ۲۶۸ پروژه گردشگری در کشور امروز چهارشنبه ۹ مهر با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، معاونان و مدیران وزارتخانه، مدیران تشکلهای گردشگری و جمعی از سرمایهگذاران و فعالان این صنعت در هتل سنتی (بوتیکهتل) ملوکانه برگزار شد.
این پروژهها شامل ۳۳ هتل و هتلآپارتمان، ۹۸ اقامتگاه سنتی و بومگردی، ۲۶ سفرهخانه سنتی، ۱۲ مجتمع گردشگری و ۹۹ واحد دیگر از تأسیسات گردشگری است که با مجموع سرمایهگذاری بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان، زمینه اشتغال برای ۲۸۳۰ نفر را فراهم میکند.
وزیر میراثفرهنگی در این بخش با تجلیل از همت سرمایهگذاران ایلام گفت: ایلام یکی از کانونهای تمدنی ایران و استانی با ظرفیتهای بینظیر گردشگری، مردمی خونگرم و مهماننواز و صنایعدستی ارزشمند است. این استان نهتنها به واسطه تاریخ و فرهنگ غنی خود، بلکه به عنوان میزبان میلیونها زائر عتبات عالیات، جایگاه ویژهای در صنعت گردشگری دارد.
صالحیامیری در این بخش گفت: قزوین، استانی ریشهدار در تمدن ایرانزمین، با آثار تاریخی فاخر همچون مجموعه سعدالسلطنه و صنایعدستی زیبا، ظرفیتهای گستردهای برای تبدیلشدن به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور دارد. نزدیکی به پایتخت نیز یک مزیت استراتژیک برای رونق هرچه بیشتر گردشگری قزوین به شمار میرود.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به جایگاه این استان گفت: خراسانرضوی قطب اصلی گردشگری زیارتی کشور است و در کنار آن، سایر حوزههای گردشگری نیز رشد چشمگیری داشتهاند. زیرساختهای مناسب این استان باعث شده تا مشهد به مرکز مطمئن برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی تبدیل شود. انتظار ما از این استان، الگوسازی برای سایر استانهای کشور است.
صالحیامیری با تأکید بر اهمیت گردشگری دریایی گفت: بوشهر نقطهای حیاتی در جغرافیای ایران است. این استان ظرفیت بالایی در گردشگری دریایی دارد و باید بیش از پیش در این حوزه سرمایهگذاری شود. خوشبختانه بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال است و آینده روشنی در انتظار گردشگری دریایی جنوب کشور خواهد بود.
همچنین با افتتاح پروژههای استان سمنان، وزیر میراثفرهنگی اظهار کرد: سمنان استانی با ظرفیتهای بیبدیل گردشگری است که هم مقصد اقتصادی و هم مقصد گردشگری محسوب میشود. این استان با برخورداری از موقعیت ویژه در کویرنوردی و میزبانی از زائران رضوی، میتواند به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور تبدیل شود. نقش بخش خصوصی در این مسیر بسیار تعیینکننده است و ما بخش خصوصی را موتور پیشران توسعه گردشگری میدانیم.
صالحیامیری با اشاره به جایگاه این استان گفت: سه استان شمالی کشور، تصویر زیبای ایران در ذهن گردشگران داخلی و خارجی هستند. با آغاز پروژههای گردشگری دریایی در شمال کشور، رونق چشمگیری در صنعت گردشگری این استانها بهویژه مازندران شکل خواهد گرفت و افقهای جدیدی در توسعه گردشگری ملی گشوده میشود.