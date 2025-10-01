خبرگزاری کار ایران
میراث هزارساله ارومیه به برند جهانی گردشگری ایران تبدیل می‌شود

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: ثبت‌جهانی مسجد جامع ارومیه نه‌تنها نقطه عطفی در معرفی میراث فاخر این استان خواهد بود، بلکه بستر شکل‌گیری بزرگ‌ترین مجموعه فرهنگی شمال‌غرب کشور و مقصدی راهبردی برای گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حاشیه بازدید از مسجد جامع تاریخی ارومیه و در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت جهانی‌سازی این بنای تاریخی گفت: اراده‌ای شجاعانه و آینده‌نگر در استان شکل گرفته است تا با ثبت‌جهانی مسجد جامع ارومیه، افق تازه‌ای در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه گشوده شود. آزادسازی حریم و تکمیل مرمت بنا با حمایت استاندار و تلاش‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در حال انجام است و مجموعه‌ای فاخر در سطح ملی و بین‌المللی شکل خواهد گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه مسجد جامع ارومیه ریشه‌ای یک‌هزار ساله در تاریخ این سرزمین دارد، تصریح کرد: این بنا میراث ماندگار از ادوار ساسانی، اسلامی و سلجوقی است و باید جایگاه واقعی آن در تاریخ معماری ایران و جهان برجسته شود. از صداوسیمای استان انتظار داریم در معرفی ظرفیت‌های تاریخی، مذهبی و فرهنگی پیشگام باشد و با تولید برنامه‌های فاخر نظیر ایران جان، چهره واقعی استان را به ایرانیان و جهانیان معرفی کند. متأسفانه تاکنون آن‌گونه که شایسته است نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های استان را در سطح ملی و بین‌المللی بازنمایی کنیم.

صالحی‌امیری در پایان تأکید کرد: ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه تنها یک پروژه مرمتی نیست، بلکه حرکتی راهبردی برای ارتقای برند گردشگری کشور، گسترش دیپلماسی فرهنگی و معرفی هویت تاریخی و تمدنی ایران در سطح جهانی است.

