به‌ گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از یورونیوز، بسیاری از بزرگترین فرودگاه‌های اروپا، از جمله هیترو لندن و بروکسل بر اثر حمله باج‌افزاری که روز جمعه ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) کالینز ایروسپیس، شرکت مسئول نرم‌افزارهای خودکار پذیرش و دریافت بار را هدف قرار داد، دچار اختلالات عمده شدند. این حمله باعث اختلال در روند پذیرش مسافر شد و کارکنان هواپیمایی را مجبور کرد از گزینه‌هایی مانند نوشتن دستی کارت‌های پرواز یا استفاده از لپ‌تاپ‌های پشتیبان استفاده کنند.

در اینجا تمامی پروازهایی که هنوز تحت تاثیر این اختلالات قرار دارند و آنچه مسافران باید درباره حقوق خود برای بازپرداخت و جبران خسارت بدانند، آورده شده است.

در این میان، فرودگاه بروکسل از جمله‌ فرودگاه‌هایی بود که یکی از سخت‌ترین آسیب‌ها را متحمل شده است، به طوری که در این فرودگاه از روز جمعه تاکنون صدها پرواز لغو شده‌اند.

فرودگاه بروکسل همچنان به مسافران توصیه می‌کند قبل از آمدن به فرودگاه وضعیت پرواز خود را با شرکت هواپیمایی خود بررسی کنند و تنها در صورتی به فرودگاه بیایند که پروازشان تأیید شده باشد و آنلاین پذیرش کنند.

فرودگاه برلین نیز هنوز با تاثیرات حمله سایبری درگیر است، زیرا «ارائه‌دهنده سامانه کنترل رایانه‌ای بار و مسافر که در فرودگاه بی‌ای‌آر از آن استفاده می‌شود، اعلام کرده که ممکن است چندین روز دیگر طول بکشد تا نرم‌افزار کارکردی و امن ارائه شود.»

فرودگاه برلین همچنان توصیه می‌کند که مسافران از خدمات پذیرش آنلاین شرکت هواپیمایی خود استفاده کنند تا از زمان انتظار در کانترها کاسته شود. همچنین تعداد زیادی دستگاه خودکار در ترمینال‌ها موجود است.

فرودگاه هیترو لندن نیز به مسافران هشدار داد که چهارشنبه هم ممکن است هنوز با برخی اختلالات جزئی مواجه شوند.

فرودگاه دوبلین نیز تحت تأثیر این حمله قرار گرفت. چندین پرواز در روز چهارشنبه با تأخیر مواجه شدند و موارد لغو شامل یک پرواز ایر لینگوس به هیترو لندن و یک پرواز ک‌ال‌ام به آمستردام است.

با توجه به شرایطی که مهمترین فرودگاه‌های دنیا به‌دلیل حملات سایبری با آن مواجه می‌شوند یکی از مهمترین موضوعاتی که مطرح می‌شود چگونگی استرداد حقوق مسافران به‌دلیل شرایط ایجاد شده است.

میشل کوپر، مدیر بیمه سفر در ساگا توضیح می‌دهد که اگر پرواز شما لغو شد، شرکت هواپیمایی شما باید یا بازپرداخت پول بلیط یا پرواز جایگزین را به شما پیشنهاد دهد. اما از نظر جبران خسارت، معمولاً تنها در صورتی می‌توانید ادعا کنید که شرکت هواپیمایی یا اپراتور تور شما سفر را لغو کند یا دولت شما سفر به مقصد شما را توصیه نکند.

بیمه مسافرتی برای پروازهای با تاخیر یا لغو شده چه پوششی ارائه می‌دهد؟

اگر پرواز شما لغو شد، بیمه مسافرتی بسته به شرایط قرارداد شما، ممکن است هزینه‌های اضافی مانند رزرو پرواز جدید یا اقامت را پوشش دهد.

کویر می‌گوید برای پروازهای با تاخیر، بیشتر بیمه‌نامه‌ها نیز پوشش تاخیر در خروج را ارائه می‌دهند، بنابراین بررسی قرارداد بیمه‌تان نیز ارزشمند است.

اگر در پیدا کردن گزینه مشخصی برای بازگشت به خانه مشکل دارید، ارائه‌دهنده بیمه مسافرتی شما می‌تواند در مورد پشتیبانی موجود و هزینه‌هایی که ممکن است بتوانید برای آنها ادعا کنید، مشاوره دهد.

اگر به دلیل حمله سایبری نتوانستید به خانه بازگردید، بسیاری از بیمه‌های مسافرتی می‌توانند هزینه‌های اضافی معقول مانند اقامت اضافی، وعده‌های غذایی و حمل و نقل را پوشش دهند.

کویر می‌افزاید: «بررسی شرایط خاص قرارداد شما مهم است، اما به طور کلی، اگر تأخیر یا لغو از کنترل شما خارج باشد، ممکن است بتوانید ادعا کنید. داشتن یک صورت واضح از تمامی هزینه‌های اضافی که شما به دلیل اختلال پرواز متحمل شده‌اید، مهم است. توصیه می‌شود که مسافران تمامی رسیدهای اقامت، وعده‌های غذایی و حمل و نقل را همراه با تأییدیه کتبی از شرکت‌های هواپیمایی یا ارائه‌دهندگان سفر درباره هرگونه لغو یا تأخیر، مانند ایمیل و پیامک حفظ کنند.»

کوپر همچنین توصیه می‌کند که از رسیدها عکس بگیرید: «این اسناد در هنگام ارسال ادعا مورد نیاز خواهند بود. در صورت امکان، از ارتباطات هواپیمایی‌ها عکس‌های صفحه بگیرید و نسخه‌های آفلاین را نیز ذخیره کنید.»

