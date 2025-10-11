به گزارش خبرنگار ایلنا، «ساتبیز» قصد دارد نمایشگاهی در خاورمیانه برگزار کند. طی این رویداد قرار است آثاری به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار در بنیاد هنر «بسام فریحا» در ابوظبی در تاریخ ۱ و ۲ اکتبر به نمایش گذاشته شود.

این نمایشگاه، آثاری از ونسان ون‌گوگ، فریدا کالو، ادوارد مونک، رنه‌ماگریت، پل گوگن و کامیل پیسارو را در بر می‌گیرد و نخستین نمایش عمومی آثار هنری فاخر ساتبیز در امارات و گسترده‌ترین حضور منطقه‌ای این خانه حراج تا کنون به شمار می‌آید.

نمایشگاه مذکور، از مجموعه‌های خصوصی جهان گردآوری شده و سه اثر آن برای بیش از نیم‌قرن هرگز در معرض دید عموم قرار نگرفته بودند.

اثر ادوارد مونش با عنوان «شب ژان؛ شب نیمه‌تابستان» محصول (۱۹۰۱-۱۹۰۳) با ارزشی بیش از ۲۰ میلیون دلار است که در ساتیز خاورمیانه نمایش داده می‌شود. این اثر از مجموعه لئونارد ای. لادر، سرمایه‌دار صنعت لوازم آرایشی و حامی هنر، به حراج آمده است.

آثار ون‌گوگ و گوگن نیز، پیش‌تر در اقامتگاه شیکاگوی «سیندی و جی پریتزکر»، بنیان‌گذاران جایزه معماری پریتزکر، آویخته شده بودند.

اثر دیده نشده فریدا کالو که قرار است در ساتبی خاورمیانه نمایش داده شده و فروخته شود

اثر ونسان ون‌گوگ با عنوان «رومان‌های پاریسی» یا «کتاب‌های زرد» محصول دهه ۱۸۸۷. برآورد قیمت معادل ۴۰ میلیون دلار،

این اثر یکی از تنها ۹ نقاشی طبیعت‌بیجان از کتاب‌هاست که ون‌گوگ خلق کرده و فقط دو نمونه از آن در مجموعه‌های خصوصی باقی مانده است. این تابلو از معدود آثاری بود که خود ون‌گوگ برای نخستین نمایش رسمی‌اش در «سالن دزاندپاندانت» در سال ۱۸۸۸ انتخاب کرده بود.

اثر فریدا کالو با عنوان پرتره شخصی, «خواب» یا «تختخواب» محصول ۱۹۴۰: با برآوردی بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون دلار، یکی از نقاط اوج نمایشگاه محسوب می‌شود. این اثر می‌تواند چندین رکورد را جابه‌جا کند؛ از جمله رکورد فعلی فروش آثار کالو در حراج (۳۴/۹ میلیون دلار) و همچنین رکورد جهانی گران‌ترین اثر فروخته‌شده از یک زن هنرمند که اکنون در اختیار جورجیا اوکیف با ۴۴/۴ میلیون دلار است.

«رومان‌های پاریسی» اثر گرانقیمت ونسان ونگوگ در ساتبی خاورمیانه

چشم‌انداز بازار و برنامه‌های آینده ساتبیز در امارات

این نمایشگاه مقدمه‌ای است بر نخستین هفته کلکسیونرهای ابوظبی ساتبیز که از ۲ تا ۵ دسامبر برگزار خواهد شد. در این رویداد، حراج کالاهای لوکس، ساعت، جواهرات و خودروها در هتل سنت رجیس سادیات آیلند ریزورت برنامه‌ریزی شده است.

این توسعه پس از سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری بین ساتبیز و صندوق ثروت ملی ابوظبی (ADQ) در سال ۲۰۲۴ صورت گرفت که طی آن، امارت ابوظبی سهام اقلیت در این خانه حراج به دست آورد.

بر اساس تحقیقات گروه «BCG»: بازار کالاهای لوکس خاورمیانه در سال ۲۰۲۳ ارزشی معادل ۱۵ میلیارد یورو داشته است. پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰ تا ۳۵ میلیارد یورو برسد.

فروش حراجی هنر معاصر در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۴ به ۲۲/۸ میلیون دلار رسید و فروش آنلاین رشد چشمگیر ۲۳۴/۵ درصدی را تجربه کرد.

این آثار پس از نمایش در ابوظبی، راهی لندن و پاریس خواهند شد و سپس برای حراج‌های اصلی نوامبر ساتبیز به نیویورک می‌رسند؛ جایی که این خانه حراج مقر جدید خود در ساختمان تاریخی برویر در خیابان مدیسون را افتتاح خواهد کرد.

انتهای پیام/