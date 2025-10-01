هدف طرح ترامپ صلح است یا تسلیم غزه به اسرائیل؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، نفرت از اسرائیل امروز علاوه بر جامعه هنری و سیاسی در دنیای ورزش نیز به وضوح قابل مشاهده است. به تازگی مجموعه‌ای از ۴۸ ورزشکار حرفه‌ای با امضا بیانیه‌ای خطاب به فدراسیون فوتبال اروپا (یوفا) خواستار جلوگیری از مشارکت باشگاه‌ها و تیم‌های اسرائیلی در جام‌های بین‌المللی فوتبال شدند.

در بیانیه منتشر شده در رسانه‌ها آمده است: ورزش در برابر ظلم بی‌طرف نبوده و سکوت به معنای اعتراف به این مسئله است که زندگی برخی ارزشمندتر از زندگی دیگران است و ما معتقد به اصولی واحد برای همه ملت‌ها و کشورها هستیم و آن اجرای عدالت به دور از استانداردهای دوگانه است.

صهیونیست‌ها به مرور زمان حامیان خود در جامعه آمریکا را از دست می‌دهند و این وضعیت سیاستمداران آمریکایی را نیز می‌تواند تحت فشار قرار دهد. افکارسنجی جدید روزنامه «نیویورک تایمز» نشان می‌دهد که حمایت آمریکایی‌ها از رژیم صهیونیستی کاهش یافته و آنها معتقدند صهیونیست‌ها عمداً غیرنظامیان را می‌کشند.

روز گذشته ده‌ها نفر از معترضان در واشنگتن پایتخت آمریکا تجمع کردند و خواستار بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی در نوار غزه طی دو سال گذشته شدند. معترضان پلاکاردهایی علیه جنایات مستمر در غزه در دست داشتند و شعارهایی در حمایت از عدالت بین‌المللی و توقف حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل سر دادند.

اعتراض به جنایات اسرائیل در آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که دولت این کشور به هر طریقی سعی دارد معترضان را تنبیه و از گسترش اعتراضات جلوگیری کند. به عنوان مثال تاکنون بیش از ۳۰۰ دانشجو به دلیل امتناع از تماشای یک ویدیوی آموزشی که منتقدان اسرائیل، از جمله یهودیان، را به عنوان KKK اهریمنی جلوه می‌دهد، از ورود به دانشگاه منع شده‌اند.

از دیگر مخالفت‌هایی که این روزها مطرح شده می‌توان به اظهارات جدید رئیس جمهور کلمبیا اشاره کرد که در سازمان ملل نیز با صراحت علیه اسرائیل سخنرانی کرده بود. او در یک مصاحبه اظهار کرد: باید ارتش انسانیت، در مقابل آمریکا و اسرائیل تشکیل شود، تشکیل یک ارتش واحد از بشریت، آمریکا و اسرائیل را وادار به بحث و تبادل نظر خواهد کرد. در این صورت آن‌ها فقط کودکان غزه را هدف نخواهند گرفت بلکه باید با انسانیت بجنگند. شکل گیری چنین ارتشی بسیار آسان خواهد بود زیرا باور دارم ارتش‌هایی در جهان هستند که به انسانیت وفادارند.

اسپانیا نیز عبور محموله‌های سلاح و تجهیزات ارتش آمریکا (هوایی و دریایی) به سمت اراضی اشغالی از طریق پایگاه‌های روتا و مورون را ممنوع کرده است.

شاید عجیب‌ترین موضع‌گیری علیه اسرائیل در این روزها صحبت‌های اسکات ریتز افسر سابق اطلاعاتی ارتش آمریکا باشد. اسکات ریتر در گفت‌وگویی با صراحت گفت: اسرائیل دیگر چیزی جز یک انگل تمام‌عیار نیست. بقای آن فقط با نقض همه قوانین ممکن است… و این یعنی پایان کار صهیونیسم فرا رسیده است!

صهیونیست‌ها که این روزها متوجه میزان نفرت جهانیان از خود شده‌اند با حضور در رسانه‌های مختلف سعی دارند خود را حامی صلح معرفی کرده و کشتار مردم غزه را توجیه کنند اما همین تلاش‌های مذبوحانه نیز نتیجه‌ای علیه آن‌ها دارد. به تازگی سخنگوی اسرائیل در تلویزیون ایتالیا حاضر شد و آنچه که در غزه رخ می‌دهد را یک جنگ دانست که تحلیلگر ایتالیایی در پاسخ گفت: «این جنگ نیست، شما یک ارتش دارید، بهترین شبکه اطلاعاتی جهان را دارید، همیشه نسبت به فلسطینیان متجاوز بوده‌اید، سرزمین‌هایشان را می‌دزدید، دروغگو و قاتل هستید!»

حجم ویدیو: 2.41M | مدت زمان ویدیو: 00:02:18 دانلود ویدیو

همچنان در هر نقطه از دنیا مردم کشورهای مختلف سعی دارند با حضور در خیابان‌ها و راهپیمایی علیه اسرائیل و در حمایت از غزه به سهم خود برای جلوگیری از ادامه ظلم و کشتار مردم مظلوم فلسطین اقدامی داشته باشند. در ماه‌های گذشته کشورهای یمن، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، بلژیک، انگلیس، فرانسه، آلمان و یونان به ترتیب بیشترین تظاهرات مردمی را داشته‌اند.

حجم ویدیو: 11.8M | مدت زمان ویدیو: 00:00:48 دانلود ویدیو

حمله پلیس آلمان به زنان و مردان بخاطر حمایت از مردم مظلوم غزه

و در این میان ترامپ با ارائه طرح‌هایی عوام‌فریبانه سعی دارد خود را در پی برقرار صلح و پایان بخشیدن به جنگ معرفی کند در حالیکه به نظر می‌رسد طرح‌ها و پیشنهادات او غیرقابل پذیرش هستند. محمد البرادعی، سیاستمدار مصری در واکنش به طرح اعلامی ترامپ برای پایان دادن به جنگ نوار غزه گفت: کنفرانس خبری کاخ سفید در خصوص فلسطین و غزه را گوش دادم و برای شرایط کنونی و آینده فلسطین و حتی تمام منطقه عربی عمیقاً احساس تاسف کردم؛ چرا که این طرح صلح نبوده بلکه برنامه‌ای برای تسلیم است.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد: طرح ترامپ برای توقف جنگ غزه، یک توافق آمریکایی ـ اسرائیلی است که بیانگر موضع کامل اسرائیل بوده و نسخه‌ای برای تداوم تجاوز علیه ملت فلسطین به شمار می‌رود.

«محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن نیز در اظهاراتی تأکید کرد که طرح دونالد ترامپ برای غزه قابل اجرا نیست و هدف اصلی آن به حاشیه راندن حماس و انداختن بار مسئولیت بر دوش این جنبش است. این طرح با هدف کاهش خشم جهانی علیه (رژیم) اسرائیل و تضعیف همبستگی بین‌المللی با ملت فلسطین طراحی شده است.

با این حال برخی شخصیت‌های سیاسی از طرح ترامپ استقبال کرده‌اند و آن را تضمینی برای برقرار صلح می‌دانند. تونی بلر نخست‌وزیر سابق انگلیس طرح ترامپ را طرحی جسورانه و هوشمندانه برای پایان دادن به جنگ در غزه دانست و گفت که آن را می‌پذیرد و تأکید کرد: «تأیید این طرح، جنگ را پایان می‌دهد و امکان ارائه کمک‌های فوری به غزه را فراهم می‌کند.»

برخی کشورهای شرکت‌کننده در نشست چند روز پیش نیویورک با رئیس جمهور آمریکا نیز مدعی شدند که طرح ترامپ باعث پایان جنگ غزه می‌شود. استیو ویتکاف درباره طرح ترامپ برای غزه گفته است که ما حمایت گسترده‌ای از کشورهای خلیج فارس داریم. ما حمایت گسترده‌ای از اروپایی‌ها داریم.

اما بر خلاف برخی ادعاها، هنوز بدبینی‌های بسیاری نسبت به امکان پایان بخشیدن به جنگ در غزه وجود دارد. خانواده‌های اسرای اسرائیلی در غزه در بیانیه‌ای تاکید کردند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اراده‌ای برای دستیابی به توافق برای پایان جنگ غزه ندارد.

آنها در این بیانیه اعلام کردند که ما در یک درگیری وجودی با دشمنان داخلی هستیم که اسرای ما در غزه را فراموش کرده‌ است و ما هرگز به نتانیاهو و کابینه او اجازه نخواهیم داد که اسرا را رها کنند. خانواده اسیران صهیونیست در این بیانیه تاکید کردند که ما هرگز به نتانیاهو اجازه نخواهیم داد که منافع اسرائیل را برای ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم به خطر اندازد و اگر نتانیاهو تصمیم دارد توافق اخیر را نیز نابود کند ما همچنان به مخالفت با وی ادامه خواهیم داد.

ادامه نسل‌کشی در غزه

حمله به غزه و کشتار ساکنان این باریکه همچنان در دستور کار اسرائیل است و نیروهای صهیونیستی با هدف قرار دادن غیرنظامیان روزانه افراد بسیاری را به شهادت می‌رسانند. حملات هوایی رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان در منطقه «العطار» در «المواصی» واقع در غرب شهر خان یونس منجر به شهادت سه تن شد.

جنگنده های رژیم اشغالگر به «دیرالبلح» در مرکز باریکه غزه نیز حمله کردند. شرق شهر غزه نیز در حالی زیر آتش سنگین توپخانه دشمن اسرائیلی قرار گرفت که غرب این شهر به خصوص اردوگاه «الشاطی» آماج حملات هوایی صهیونیست ها است.

همچنین منابع فلسطینی اعلام کردند اردوگاه «النصیرات» در مرکز نوار غزه زیر آتش شدید توپخانه صهیونیست ها قرار گرفته است.

فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، در مصاحبه با روزنامه «العربی الجدید» به تازگی اعلام کرده که ۱۲ هزار کارمند این آژانس در غزه، همانند سایر ساکنان، در معرض ویرانی جنگ قرار دارند.

وی در این مصاحبه تأکید کرده که حدود ۳۷۰ کارمند ما در غزه کشته شده‌اند و با توجه به عملیات در شمال، این تعداد ممکن است بیشتر باشد.

هر چند که صهیونیست‌ها سعی دارند با کشتار مردم بی‌دفاع غزه و بمباران این منطقه و بالا بردن سطح خرابی‌ها به هر شکل قدرت‌نمایی کنند اما شنیده‌ها نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل وضعیت چندان مساعدی ندارد. نمرود ألونی ژنرال ارشد صهیونیست اذعان کرد که ارتش این رژیم با مسئولیت گریزی خود، شکست‌هایش را پنهان می کند.

انتهای پیام/