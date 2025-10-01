زهرا میری کارگردان مستند «روضه‌ای برای دفاع» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه برخی جنبه‌های سال‌های دفاع مقدس بیشتر دیده شده است، افزود: به عنوان مثال موضوع تجاوز دشمن به خاک کشور و بمباران شهرها بسیار جای کار دارد و قربانیان جنگ موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کارگردان فیلم «مادرانه تر» معتقد است هنوز آنچه را که باید به صورت کامل و جامع از دفاع مقدس نقل نکرده‌ایم و جا برای فعالیت فیلمسازان بسیار است.

این کارگردان با اذعان به اینکه صدام بعد از هر شکست، شهرها را بمباران و مردم عادی را قربانی می‌کرد، ادامه داد: به دلیل اهمیت این موضوع ساخت مستندی که بتواند زنان در جنگ را مطرح کند دغدغه من بود.

میری افزود: فیلم «روضه‌ای برای دفاع» به بمباران شهر قم در ۲۴ دی ماه ۱۳۶۵ اشاره دارد که ۳۶ نفر را در چند دقیقه قربانی کرد. این افراد همگی غیرنظامی‌و ساکنان شهر بودند که در خانه‌های خود قربانی شدند.

تهیه کننده و کارگردان فیلم «باغچه بان» با بیان اینکه در چنین روزی روضه‌ای در خانه یکی از سادات شهر برپا بوده است، گفت: به دلیل بمباران ۱۸ زن در این روضه شهید می‌شوند. این روضه به اسم حضرت فاطمه (سلام الله علیها) برپا بوده اما در نهایت زنانی سیده با اسامی حضرت فاطمه به شهادت می‌رسند.

این کارگردان تاکید کرد: ساخت فیلمی‌از این اتفاق به شدت من را متأثر کرد و زمانی که آلبوم عکس‌ها را ورق می‌زدم و در تمام مراحل تدوین گریستم و شعری هم برایش سرودم. چرا که افراد بیگناهی برای تلافی جویی صدام حسین قربانی شده بودند.

وی با بیان اینکه اهل استان فارس و ساکن شهر قم است، افزود: یکی از شهدا ساکن استان فارس بود. تحقیقاتم به جایی رسید که سرنوشت این شهید برایم اهمیت ویژه پیدا کرد و در نهایت ساخت این مستند کلید خورد.

مستندساز به روایت زهرا سادات مومنی در این فیلم اشاره کرد و افزود: در این مستند از بین ۱۵ هزار آلبوم در چند مرحله ریزش، حدود ۲۴۰ عکس استفاده شده است.

وی افزود: تهیه عکس‌ها به سختی انجام شد. نه بنیاد شهید و نه حفظ آثار عکسی نداشتند. ما فقط توانستیم از طریق خانواده شهدا و راویان فتح استان قم عکس‌ها را تهیه کنیم.

میری ادامه داد: بمباران صدام به تلافی شکست در عملیات کربلای ۴ و قبل از عملیات کربلای ۵ در سه نقطه از قم اتفاق افتاد که یکی از آن‌ها این روضه سادات بود.

وی با اشاره به حوادث تلخ این بمباران گفت: در این بمباران خاله زهرا سادات مومنی در حالی که فرزندش مرتضی نجفی را در آغوش داشت به دلیل حجم آوارها نتوانست او را نجات دهد و مرتضی به شهادت رسید.

کارگردان «روضه‌ای برای دفاع» معتقد است چنین اتفاقی برای مردم بیگناه افتاده است و قربانی شدن زنان و کودکان موضوع مهمی‌است که باید توجه شود.

میری همچنین تولید فیلم در شرایط بحرانی و جنگ را مستلزم برخورداری از روحیه خاصی دانست و افزود: شاید برای خود من اینکار سخت و دشوار باشد. چراکه کار فیلمساز در چنین شرایطی خیلی سخت است.

«روضه‌ای برای دفاع» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است، این مستند در چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران روی پرده می‌رود.

انتهای پیام/