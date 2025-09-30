خبرگزاری کار ایران
«خرگوش سیاه، خرگوش سفید» نماینده تاجیکستان در اسکار شد

«خرگوش سیاه، خرگوش سفید» نماینده تاجیکستان در اسکار شد
فیلم «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» ساخته شهرام مکری به‌عنوان نماینده کشور تاجیکستان برای رقابت در بخش بهترین فیلم بلند بین‌المللی جوایز اسکار انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، «هالیوود ریپورتر» با اعلام این خبر نوشت: فیلم تازه شهرام مکری، کارگردان «ماهی و گربه»، اخیرا در جشنواره بوسان، موفق به دریافت جایزه «چشم‌انداز بین‌الملل در سینمای آسیا» شده است.

«خرگوش سیاه خرگوش سفید» با نویسندگی نسیم احمدپور و شهرام مکری، تهیه‌کنندگی نگار اسکندرفر و بازیِ بابک کریمی و هستی محمایی، قرار است در جشنواره فیلم لندن (BFI) و جشنواره بین‌المللی فیلم شیکاگو نیز به نمایش درآید.

این فیلم معمایی، داستان زنی را روایت می‌کند که پس از یک تصادف درمی‌یابد واقعیات اطرافش دستخوش تغییر شده و حال‌وهوایی رازآلود و نامتعارف پیدا کرده است. «خرگوش سیاه خرگوش سفید» در تاجیکستان فیلمبرداری شده و بازیگرانی از ایران و تاجیکستان در آن حضور دارند. کبریا دیلوبووآ و بژن داولیاتوف از دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند.

این فیلم چهارمین حضور تاجیکستان در رقابت اسکار محسوب می‌شود.

