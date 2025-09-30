«خرگوش سیاه، خرگوش سفید» نماینده تاجیکستان در اسکار شد

به گزارش ایلنا، «هالیوود ریپورتر» با اعلام این خبر نوشت: فیلم تازه شهرام مکری، کارگردان «ماهی و گربه»، اخیرا در جشنواره بوسان، موفق به دریافت جایزه «چشم‌انداز بین‌الملل در سینمای آسیا» شده است.

«خرگوش سیاه خرگوش سفید» با نویسندگی نسیم احمدپور و شهرام مکری، تهیه‌کنندگی نگار اسکندرفر و بازیِ بابک کریمی و هستی محمایی، قرار است در جشنواره فیلم لندن (BFI) و جشنواره بین‌المللی فیلم شیکاگو نیز به نمایش درآید.

این فیلم معمایی، داستان زنی را روایت می‌کند که پس از یک تصادف درمی‌یابد واقعیات اطرافش دستخوش تغییر شده و حال‌وهوایی رازآلود و نامتعارف پیدا کرده است. «خرگوش سیاه خرگوش سفید» در تاجیکستان فیلمبرداری شده و بازیگرانی از ایران و تاجیکستان در آن حضور دارند. کبریا دیلوبووآ و بژن داولیاتوف از دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند.

این فیلم چهارمین حضور تاجیکستان در رقابت اسکار محسوب می‌شود.

انتهای پیام/