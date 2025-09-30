خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسیر توسعه آذربایجان‌غربی، مسیر شکوفایی ایران است/ حمایت از بخش‌خصوصی، راهبرد اصلی دولت چهاردهم

مسیر توسعه آذربایجان‌غربی، مسیر شکوفایی ایران است/ حمایت از بخش‌خصوصی، راهبرد اصلی دولت چهاردهم
کد خبر : 1693500
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر اینکه آذربایجان غربی در آستانه جهشی بزرگ در مسیر توسعه قرار دارد، گفت: «با تلاش‌های استاندار و نمایندگان این استان و جهت‌گیری درست در جذب سرمایه، مردم آذربایجان غربی به‌زودی ثمرات توسعه را در زندگی خود لمس خواهند کرد.

به‌ گزارش ایلنا به  نقل از   روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در بدو ورود به فرودگاه ارومیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنده حامل پیام سلام دکتر پزشکیان به مردم شریف آذربایجان غربی هستم. این سفر فرصتی است تا ضمن بازدید میدانی، حوزه‌های تخصصی را بررسی کرده و در همایش شمس تبریزی در خوی شرکت کنیم.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی این استان افزود: آذربایجان غربی در مسیر یک توسعه بزرگ قرار دارد. استاندار سخت‌کوش و پرتلاش این استان، با نگاه توسعه‌محور و برنامه‌ریزی دقیق، شرایط را برای جذب سرمایه فراهم کرده است. در پرتو این اقدامات، مسیر پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و رونق معیشت هموار می‌شود.

صالحی‌امیری ظرفیت‌های این استان را در ابعاد مختلف «کم‌نظیر و استراتژیک» توصیف کرد و گفت: آذربایجان غربی از دیرباز یکی از قطب‌های تمدنی و فرهنگی ایران بوده است. در کشاورزی و محصولات باغی جایگاه ممتاز دارد، در حوزه صنعت در حال رشد است و در بخش گردشگری، تمامی مؤلفه‌های تبدیل شدن به قطب ملی و حتی فراملی را داراست.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه اظهار کرد: این دومین سفر من به آذربایجان غربی طی ماه‌های اخیر است که بیانگر اهمیت ویژه این استان در نگاه ملی است. امروز پروژه‌های بزرگی در حوزه زیرساختی در حال اجراست و با تکمیل آن‌ها، آذربایجان غربی میزبان خیل عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد.

وی حمایت همه‌جانبه از بخش‌خصوصی را یکی از اولویت‌های وزارتخانه برشمرد و تصریح کرد: برای توسعه گردشگری و صنایع‌دستی، دولت بسته‌ای حمایتی شامل ۲۰ همت از طریق بانک مرکزی، ۴ همت از محل صندوق توسعه ملی، ۴ همت از شبکه بانکی و ۶ همت از محل تسهیلات مشاغل روستایی تدارک دیده است. در نشست با سرمایه‌گذاران استان، موانع و مشکلات آنان را بررسی خواهیم کرد، زیرا اعتقاد داریم رونق آذربایجان به معنای رونق ایران است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی