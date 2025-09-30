به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در بدو ورود به فرودگاه ارومیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنده حامل پیام سلام دکتر پزشکیان به مردم شریف آذربایجان غربی هستم. این سفر فرصتی است تا ضمن بازدید میدانی، حوزه‌های تخصصی را بررسی کرده و در همایش شمس تبریزی در خوی شرکت کنیم.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی این استان افزود: آذربایجان غربی در مسیر یک توسعه بزرگ قرار دارد. استاندار سخت‌کوش و پرتلاش این استان، با نگاه توسعه‌محور و برنامه‌ریزی دقیق، شرایط را برای جذب سرمایه فراهم کرده است. در پرتو این اقدامات، مسیر پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و رونق معیشت هموار می‌شود.

صالحی‌امیری ظرفیت‌های این استان را در ابعاد مختلف «کم‌نظیر و استراتژیک» توصیف کرد و گفت: آذربایجان غربی از دیرباز یکی از قطب‌های تمدنی و فرهنگی ایران بوده است. در کشاورزی و محصولات باغی جایگاه ممتاز دارد، در حوزه صنعت در حال رشد است و در بخش گردشگری، تمامی مؤلفه‌های تبدیل شدن به قطب ملی و حتی فراملی را داراست.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه اظهار کرد: این دومین سفر من به آذربایجان غربی طی ماه‌های اخیر است که بیانگر اهمیت ویژه این استان در نگاه ملی است. امروز پروژه‌های بزرگی در حوزه زیرساختی در حال اجراست و با تکمیل آن‌ها، آذربایجان غربی میزبان خیل عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد.

وی حمایت همه‌جانبه از بخش‌خصوصی را یکی از اولویت‌های وزارتخانه برشمرد و تصریح کرد: برای توسعه گردشگری و صنایع‌دستی، دولت بسته‌ای حمایتی شامل ۲۰ همت از طریق بانک مرکزی، ۴ همت از محل صندوق توسعه ملی، ۴ همت از شبکه بانکی و ۶ همت از محل تسهیلات مشاغل روستایی تدارک دیده است. در نشست با سرمایه‌گذاران استان، موانع و مشکلات آنان را بررسی خواهیم کرد، زیرا اعتقاد داریم رونق آذربایجان به معنای رونق ایران است.

انتهای پیام/