مسیر توسعه آذربایجانغربی، مسیر شکوفایی ایران است/ حمایت از بخشخصوصی، راهبرد اصلی دولت چهاردهم
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر اینکه آذربایجان غربی در آستانه جهشی بزرگ در مسیر توسعه قرار دارد، گفت: «با تلاشهای استاندار و نمایندگان این استان و جهتگیری درست در جذب سرمایه، مردم آذربایجان غربی بهزودی ثمرات توسعه را در زندگی خود لمس خواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در بدو ورود به فرودگاه ارومیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنده حامل پیام سلام دکتر پزشکیان به مردم شریف آذربایجان غربی هستم. این سفر فرصتی است تا ضمن بازدید میدانی، حوزههای تخصصی را بررسی کرده و در همایش شمس تبریزی در خوی شرکت کنیم.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی این استان افزود: آذربایجان غربی در مسیر یک توسعه بزرگ قرار دارد. استاندار سختکوش و پرتلاش این استان، با نگاه توسعهمحور و برنامهریزی دقیق، شرایط را برای جذب سرمایه فراهم کرده است. در پرتو این اقدامات، مسیر پاسخگویی به مطالبات مردم و رونق معیشت هموار میشود.
صالحیامیری ظرفیتهای این استان را در ابعاد مختلف «کمنظیر و استراتژیک» توصیف کرد و گفت: آذربایجان غربی از دیرباز یکی از قطبهای تمدنی و فرهنگی ایران بوده است. در کشاورزی و محصولات باغی جایگاه ممتاز دارد، در حوزه صنعت در حال رشد است و در بخش گردشگری، تمامی مؤلفههای تبدیل شدن به قطب ملی و حتی فراملی را داراست.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه اظهار کرد: این دومین سفر من به آذربایجان غربی طی ماههای اخیر است که بیانگر اهمیت ویژه این استان در نگاه ملی است. امروز پروژههای بزرگی در حوزه زیرساختی در حال اجراست و با تکمیل آنها، آذربایجان غربی میزبان خیل عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد.
وی حمایت همهجانبه از بخشخصوصی را یکی از اولویتهای وزارتخانه برشمرد و تصریح کرد: برای توسعه گردشگری و صنایعدستی، دولت بستهای حمایتی شامل ۲۰ همت از طریق بانک مرکزی، ۴ همت از محل صندوق توسعه ملی، ۴ همت از شبکه بانکی و ۶ همت از محل تسهیلات مشاغل روستایی تدارک دیده است. در نشست با سرمایهگذاران استان، موانع و مشکلات آنان را بررسی خواهیم کرد، زیرا اعتقاد داریم رونق آذربایجان به معنای رونق ایران است.