همافزایی وزارت میراثفرهنگی و اتاق بازرگانی ایران برای رونق گردشگری و صنایعدستی/ تأکید بر جذب سرمایه و توسعه گردشگری سلامت
در نشست مشترک وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اعضای کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، بر همافزایی بخش دولتی و خصوصی در توسعه صنعت گردشگری، حمایت از صنایعدستی، جذب سرمایههای بینالمللی و گسترش گردشگری سلامت تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در دیدار با اعضای کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، صنعت گردشگری را یکی از پیشرانهای مهم اقتصاد ملی دانست و بر ضرورت همافزایی ظرفیتهای بخش خصوصی و دولتی برای ارتقای این صنعت تأکید کرد.
در این نشست، سیدمصطفی موسوی رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: اتاق بازرگانی میتواند در کنار وزارت میراثفرهنگی نقشآفرین جدی در جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی باشد. با برنامهریزی مشترک، میتوان مسیر توسعه گردشگری و صنایعدستی را هموارتر کرد و به جایگاه مطلوب منطقهای و جهانی دست یافت.
او افزود: در سال گذشته بیش از ۷ میلیون گردشگر به ایران سفر کردهاند که بخش عمده آنان از کشورهای همسایه هستند. برنامه هفتساله کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بر گسترش تعاملات پایدار با کشورهای همسایه و تقویت جایگاه مناطق آزاد متمرکز است.
در ادامه، مریم جلالی، معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، بر اهمیت برندسازی در حوزه صنایعدستی تأکید کرد و گفت: کشورهایی مانند چین با ایجاد برند ملی توانستهاند صنایعدستی خود را در بازارهای جهانی تثبیت کنند. ایران نیز با توجه به غنای فرهنگی و هنری میتواند با یک برنامه جامع به جایگاه شایسته در این عرصه دست یابد.
همچنین جهانگیری، رئیس کمیته سلامت کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ظرفیتهای گردشگری سلامت گفت: این بخش در دوران کرونا توانست مأموریت ویژهای ایفا کند و امروز نیز میتواند یکی از محورهای راهبردی توسعه باشد. پیشنهاد ما فعالتر شدن استانهای مرزی و همکاری با کشورهایی نظیر عمان در حوزه خدمات پزشکی و سلامت از راه دور است.
این نشست با تأکید بر تقویت همکاریهای بخش خصوصی و دولتی، جذب سرمایهگذاریهای نوین، توسعه گردشگری سلامت و برندسازی صنایعدستی ایران بهعنوان چهار محور کلیدی توسعه صنعت گردشگری کشور به پایان رسید.