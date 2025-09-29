اکران و نقد «در یک دنیای بهتر» در سینما اندیشه
فیلم سینمایی «در یک دنیای بهتر» In a Better World در فرهنگسرای اندیشه اکران و نقد بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، در یک دنیای بهتر، درامی است که در سال ۲۰۱۰ به کارگردانی سوزان بیر ساخته شد. این فیلم موفق شد جایزهی اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسیزبان را از آنِ خود کند.
این فیلم با حضوری درخشان در چند جشنواره داخلی و بینالمللی معتبر مانند آکادمی اسکار و گلدن گلوب، نامزد دریافت ۳۷ جایزه شد که، ۱۳ جایزه را به دست آورد. بازیگرانی مانند «بریته نویمن» و «لارس بوم» در این فیلم بازی کرده اند.
این فیلم داستان دو خانواده را روایت میکند که زندگیهایشان به طرز غیرمنتظرهای به هم متصل میشود. روایت حول محور یک پزشک دانمارکی که در اردوگاه پناهندگان در آفریقا کار میکند و پسرش میچرخد. مرد با مشکلات خانوادگی و جدایی از همسرش دست و پنجه نرم میکند و در عین حال باید به پسرش کمک کند تا با مشکلات اجتماعی در مدرسه کنار بیاید. فیلم به بررسی موضوعاتی چون خشونت، انتقام، دوستی و روابط انسانی میپردازد. شخصیتها با چالشهای اخلاقی و عاطفی مواجه میشوند که آنها را مجبور به انتخابهای دشوار میکند.
در میز نقد این نشست فرید متین، نویسنده و منتقد سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.
سهشنبه، ، ۸ مهرماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفیتئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقهمندان به سینما، آزاد و رایگان است.