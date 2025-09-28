به گزارش ایلنا، نشست خبری اعلام برپایی و تشریح برنامه‌های مرحله نهایی مسابقات قرآن «زین‌الاصوات» که به همت مرکز امور قرآنی مؤسسه آل‌البیت(ع) و با همکاری نهادهای امور فرهنگی و قرآنی در قم برپا می‌شود، امروز شنبه، ۵ مهرماه با حضور عباس سلیمی، رئیس هیئت داوران نخستین دوره مسابقات زین‌الاصوات و تنی چند از دست‌اندرکاران این رویداد قرآنی به میزبانی ایکنا برگزار شد.



سلیمی در ابتدای این برنامه ضمن تبریک فرارسیدن میلاد با کرامت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این نشست و این دوره از مسابقات، گفت: نخستین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم زین‌الاصوات با شعار «قرآن، کتاب اهل ایمان» چهارشنبه ۹ مهرماه در شهر مقدس قم برگزار می‌شود و پنجشنبه ۱۰ مهرماه طی مراسمی نفرات برتر خود را معرفی می‌کند.



وی افزود: این مسابقات ویژه سه گروه دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی سراسر کشور است که به عنوان آینده‌سازان و مدیران آینده نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.



رئیس هیئت داوران نخستین دوره مسابقات زین‌الاصوات، درباره حامی و ناظر این رویداد گفت: این مسابقات با حمایت معنوی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی، نماینده محترم آیت‌الله العظمی سیستانی و با همکاری چند نهاد فرهنگی و قرآنی کشور برگزار می‌شود.



سلیمی در بخش دیگری از سخنانش به آمار شرکت‌کنندگان این رویداد اشاره کرد و گفت: تعداد کل متقاضیان شرکت در این دوره هزار و ۶۸۶ نفر از ۳۱ استان بود. از این تعداد، ۹۴ نفر به مرحله نهایی راه یافته‌اند. از مجموع شرکت‌کنندگان، استان‌ تهران با ۲۸۴ نفر بیشترین شرکت‌کننده و به ترتیب خراسان رضوی با ۲۴۸ نفر، اصفهان با ۱۶۲ نفر و قم با ۱۴۵ نفر دارای بیشترین تعداد شرکت‌کننده بوده‌اند.



وی در ادامه به رشته‌های این مسابقات اشاره کرد و گفت: مسابقات در رشته‌های «قرائت نوجوانان»، «قرائت تحقیق جوانان» و «قرائت دوخوانی یا همان منافسه قرآنی» برگزار می‌شود.



رئیس هیئت داوران، نخستین دوره مسابقات زین‌الاصوات در ادامه به داوران این دوره از مسابقات اشاره کرد و گفت: جمعی از اساتید تراز اول و بین‌المللی قرآن کریم داوری مسابقات را برعهده خواهند داشت که شامل سر داور محمد بادپا، ناظر عالی مرتضی مختاری، استاد راهنما، علی‌اصغر شعاعی و ناظر فنی، جعفر شکری خواهند بود.



وی افزود: از دیگر داوران نیز می‌توان به حیدر کسمایی، حسین اخوان‌اقدم، حامد ولی‌زاده، علی محرابی، قاسم رضیعی، سیدمحمدهادی قاسمی، محمدحسین سعیدیان، سیداحمد مقیمی، غلامرضا شاه‌میوه، محسن یاراحمدی، عباس امام‌جمعه، محمدرضا پورزرگری، کریم دولتی، همایون زارعی، مهدی غلام‌نژاد و فهیمه ایزدی اشاره کرد.



سلیمی در ادامه این نشست خبری گفت: به منظور رفاه حال شرکت‌کنندگان، قراردادی با مجتمع یاوران مهدی(عج) در مجاورت مسجد جمکران برای اسکان و محل برگزاری مسابقات منعقد شده است.



وی به اهداف بلندمدت این مسابقات اشاره کرد و گفت: مسئولان مؤسسه آل البیت(ع) تأکید کردند که هدف از برگزاری این مسابقات، فراتر از انتخاب چند قهرمان است، بلکه ترویج فرهنگ قرآنی، انس نسل جوان با قرآن، تربیت «رسولان قرآنی» برای معرفی چهره نورانی جمهوری اسلامی ایران به جهان و مقابله با بحران‌های فرهنگی است.



رئیس هیئت داوران، نخستین دوره مسابقات زین‌الاصوات در پایان با اشاره به درخواست همکاری از تمامی نهاد‌های فرهنگی به ویژه وزارت آموزش و پرورش گفت: از این نهادها خواسته شده تا در توسعه و تعمیق آموزش‌های قرآنی گام‌های مؤثرتری بردارند. همچنین از خانواده‌ها برای تشویق فرزندان به فراگیری قرآن دعوت به شده است.



در ادامه این نشست محمدعلی اسلامی، مدیر مؤسسه آل‌البیت(ع)، با بیان اینکه زمان ثمردهی مسابقات قرآنی فرا رسیده است، اظهار کرد: امیدواریم این رویداد به بهترین شکل ممکن برگزار شود، هر چند فعالیت‌های این مؤسسه تنها به برگزاری مسابقات محدود نمی‌شود.



وی در ادامه به حوزه جذب و پرورش نخبگان قرآنی اشاره کرد و گفت: کار در این حوزه را از سال ۹۸ آغاز کردیم و در ابتدا حدود ۵۰ حافظ کل قرآن جذب کردیم که اکنون این عدد به بیش از ۲۰۰ حافظ افزایش یافته است. هدف از این برنامه، تربیت این عزیزان به عنوان «حافظ مبلغ» و «قاری مبلغ» برای فعالیت در سراسر جهان است تا آنان افتخاری برای تشیع و نظام جمهوری اسلامی ایران باشند.



مدیر مؤسسه آل‌البیت(ع) با اشاره به فضای حاکم بر مسابقات افزود: به دنبال ایجاد فضایی آرام، بانشاط و اطمینان‌بخش برای مهمانان و مدعوان هستیم تا حضور در کنار قرآن و سر سفره این کتاب آسمانی، خاطره‌ای خوش برای همه باشد.



اسلامی، برگزاری مسابقات قرآن را یک فعالیت تبلیغی و ترویجی مؤثر خواند و اظهار کرد: این کار قطعاً موجب انس بیشتر مردم با قرآن و ایجاد انگیزه برای قاریان می‌شود.



وی در بخش دیگری از سخنانش از همکاری سازمان‌های مختلفی همچون سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری و شهرداری قم در برگزاری این دوره از مسابقات تجلیل کرد و گفت: شهرداری قم قول داده است تا همزمان با برگزاری این مسابقات فضای شهر را به محیطی قرآنی تبدیل کند.



مدیر مؤسسه آل‌البیت(ع) به برنامه‌های آینده این مسابقات هم اشاره کرد و گفت: این مسابقات به بخش ملی محدود نخواهد شد و ما برنامه داریم بخش بین‌المللی آن را به زودی و پس از اتمام مرحله کنونی، به صورت جدی برگزار کنیم. همچنین از نقش مؤثر رسانه‌ها در انعکاس اخبار قرآنی تجلیل می‌شود.



وی در پایان با اشاره به تاریخچه طولانی مؤسسه «آل البیت(ع)» و حمایت‌های آیت‌الله سیستانی، بیان کرد: نماینده مرجعیت شیعه همواره بر ضرورت فعالیت منسجم قرآنی و تجلیل ویژه از نخبگان این عرصه تأکید داشته‌اند.



در بخش دیگری از این نشست، احمد ابوالقاسمی، قاری بین‌المللی ضمن تجلیل از برگزاری این مسابقات از سوی مؤسسه آل‌البیت(ع) گفت: این حرکت بسیار قابل تمجید است. جامعه‌ای که از نیروهای قرآنی‌اش به اندازه کافی استفاده نمی‌کند، نیاز دارد که سالی یک بار قاریانش را در معرض سنجش قرار دهند تا انگیزه‌ای برای رشد و تلاش بیشتر باشد و این تلاش برایشان به عنوان سرمایه بماند.



وی با اشاره به ظرفیت بالای ایران در برگزاری مسابقات قرآن افزود: ظرفیت اجرای مسابقات در کشور بسیار بالاست. در زمان مدیریتم در رادیو قرآن، در رادیو مسابقه ویژه مخاطبان راه انداختیم، با امکانات محدود آن زمان، با استقبال ده‌ها هزار نفری مواجه شد. این مسابقات زین‌الاصوات نیز ظرفیت زیادی برای برگزاری مسابقات بزرگ قرآنی در وسعت جهانی آن هم در داخل کشور را دارد.

جزئیات اجرایی نخستین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم «زین‌الاصوات»



در بخش دیگری از این نشست خبری محمدهادی اسلامی، دبیر اجرایی نخستین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم «زین‌الاصوات»، به تشریح جزئیات برگزاری، جوایز و برنامه‌های جانبی این رویداد قرآنی پرداخت و به زمینه‌های شکل‌گیری این مسابقات اشاره کرد و گفت: این حرکت را عنایتی از سوی صاحب قرآن و مددی از ائمه هدی(ع) می‌دانیم که در جوار کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه(س) محقق شده است.



وی با تجلیل از حمایت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی، نماینده آیت‌الله سیستانی و حضور اساتید برجسته‌ای مانند عباس سلیمی و احمد ابوالقاسمی افزود: هدف ما برگزاری مسابقات در بالاترین کیفیت ممکن و تکریم قهرمانان قرآنی است.



دبیر اجرایی مسابقات به برنامه‌های روز مسابقه اشاره و اظهار کرد: مراسم افتتاحیه روز چهارشنبه، از ساعت ۱۴ در مجتمع یاوران مهدی(عج) جمکران، با اجرای استاد غلامرضا احمدی و تلاوت سیدمحمد حسینی‌پور، قاری بین‌بین‌المللی آغاز می‌شود. رقابت‌ها در دو سالن مجزا برای بخش‌های «قرائت تحقیق» بزرگسالان و «قرائت نوجوانان و منافسه‌ای» برگزار خواهد شد.



وی تأکید کرد: تمام تلاوت‌ها ضبط و از طریق سایت مؤسسه آل البیت(ع) و کانال‌های مربوطه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت تا زمینه‌ساز ارتقای کیفی تلاوت در کشور باشد.



اسلامی درباره آیین اختتامیه نیز بیان کرد: این مراسم پنجشنبه در سالن همایش‌های مؤسسه امام کاظم(ع) برگزار و به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد. اجرای این مراسم را رسالت بوذری بر عهده خواهد داشت و میزبانانی مانند استادان ابوالقاسمی و حامد شاکرنژاد حضور دارند.



وی، از حضور کریم منصوری، قاری پیشکسوت و بین‌المللی برای تلاوت در مراسم اختتامیه خبر داد و افزود: همچنین در این مراسم از زحمات چهل ساله حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی در عرصه قرآن تجلیل می‌شود.



دبیر اجرایی مسابقات در بخش دیگری از سخنان خود به جوایز نقدی مسابقات اشاره کرد و گفت: جمع جوایز نقدی این دوره حدود یک میلیارد تومان است که به برگزیدگان اهدا می‌شود.



عباس سلیمی، رئیس هیئت داوران نخستین دوره مسابقات زین‌الاصوات در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا مبنی بر برنامه‌های این مؤسسه برای «بخش بانوان» در این مسابقات و همچنین «توجه به مناطق کم‌برخوردار» در توسعه فعالیت‌های قرآنی حول محور این مسابقات و «برنامه‌های آموزشی» برای آماده‌سازی شرکت‌کنندگان قبل از مسابقه گفت: در رابطه با حضور بانوان مکرمه، این موضوع قطعاً در دستور کار مؤسسه قرار دارد.



وی با اشاره به نوپا بودن این دوره از مسابقات افزود: این اولین دوره مسابقات است و باید کار را به تدریج و با پایه‌ای مستحکم آغاز کنیم؛ بنابراین این دوره به حضور آقایان اختصاص دارد. ان‌شاءالله در سال‌های آینده، افزودن رشته‌هایی مانند حفظ، مفاهیم و تفسیر و همچنین حضور بانوان در دستور کار ستاد برگزاری مسابقات قرار دارد.



رئیس هیئت داوران نخستین دوره مسابقات زین‌الاصوات در پاسخ به سؤال دوم درباره مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: بحث مناطق کم‌برخوردار هنوز مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. باید بسیار مراقب باشیم که توسعه فعالیت‌ها به گونه‌ای باشد که با مأموریت‌های ذاتی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی قرآن تداخل و تزاحم ایجاد نکند. این یک حرکت مردمی است و به هر نسبتی که مورد استقبال قرار گیرد، مؤسسه آمادگی دارد تا فعالیت خود را در رشته‌ها و سطوح مختلف توسعه دهد.



سلیمی در پاسخ به سؤال آخر درباره برنامه‌های آموزشی بیان کرد: در حال حاضر، حضور اساتید راهنما و داوران ممتاز بین‌المللی در محل مسابقات، فرصتی است تا نقاط ضعف قاریان به صورت اجمالی و فشرده به آنان تذکر داده شود و هدایت شوند. برنامه‌ریزی برای دوره‌های آموزشی گسترده‌تر، نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی برای سال‌های آینده است تا اقدامی پایدار باشد، نه یک حرکت احساسی و مقطعی.

