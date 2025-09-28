نمایش سینمای ایران در فرهنگستان علوم قزاقستان

به گزارش ایلنا، در آغاز این مراسم، اولار موکاژانوف رئیس فرهنگستان ملی علوم قزاقستان، به جایگاه ممتاز سینمای ایران در عرصه بین‌المللی اشاره کرد و گفت: ایران در زمینه‌های گوناگون به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته و هنر سینمای این کشور با کسب جوایز متعدد، در جشنواره‌های جهانی پیشتاز است.

وی همچنین بر تداوم و توسعه همکاری‌های مشترک با مرکز فرهنگی ایران که از سال گذشته آغاز شده است، تأکید کرد.

در ادامه، خانم سونا احمدی سرکنسول ایران در آلماتی، گفت: سینمای ایران دستاوردهای فراوانی در سطح جهانی کسب کرده و امسال نیز فیلم سینمایی «در آغوش درخت» به عنوان یکی از نمایندگان سینمای ایران برای رقابت در جایزه اسکار معرفی شده است.

حسین آقازاده وابسته فرهنگی و رئیس مرکز فرهنگی ایران در آلماتی، بر عمق روابط دوستانه دو کشور تأکید کرد و گفت: همکاری‌های ایران و قزاقستان با قوت ادامه دارد. اکران موفق اولین فیلم پویانمایی ایرانی به نام "رامشکا" در سینماهای قزاقستان نمونه‌ای روشن از رشد این تعاملات است.

وی فیلم «در آغوش درخت» را اثری پُرمعنا و اجتماعی توصیف کرد که مسائل مهم جوامع امروزی را با زبانی تأثیرگذار به تصویر می‌کشد.

پس از سخنرانی‌ها، فیلم سینمایی «در آغوش درخت» اکران شد. این فیلم با محوریت اهمیت حفظ بنیاد خانواده، روایت چالش های یک خانواده را بازگو می‌کند.

بخش پایانی برنامه به تجلیل از فرهنگ و ادب مشترک دو کشور اختصاص داشت. در این بخش، به دو نوجوان دانش‌آموز قزاق که در مسابقه مجازی «خوانش اشعار و سخنان حکیمانه آبای قونانبایف» برگزیده شده بودند، جوایز فرهنگی اهدا شد.

این نوجوانان در آثار خود، شعری از آبای با مضمون الهام گرفتن از شاعران بزرگ پارسی‌گو چون حافظ، سعدی و مولوی و پندی از او در باب اهمیت آموختن زبان فارسی را برای قزاقها قرائت کرده بودند.

در حاشیه این رویداد، دو نمایشگاه فرهنگی برگزار شده بود. در نمایشگاه نخست که از سوی مرکز فرهنگی ایران برپا شده بود، آثاری از صنایع دستی، نمادهای هنری، جاذبه‌های گردشگری و پوسترهایی از فیلم‌های پرافتخار سینمای ایران به نمایش گذاشته شد.

فرهنگستان علوم قزاقستان نیز در اقدامی متقابل، منتخبی از کتب خطی و قدیمی فارسی موجود در گنجینه خود را در معرض دید قرار داد. این مجموعه شامل دیوان‌های گران‌بهای شاعران نامی چون حافظ، سعدی و مولوی و کتاب‌های کهن آموزش زبان فارسی بود که عمق پیشینه و نفوذ زبان و ادبیات فارسی در این منطقه را به تصویر می‌کشید.

