به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی «روانی» در ۱۰۹ دقیقه با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

«روانی» با اقتباس از رمانی به همین نام، نوشته رابرت بلاک( ۱۹۵۹) ساخته شد. فیلمی که قصه‌اش حول محور برخورد بین ماریون کرین ـ که پس از اختلاس مالی در حال فرار است ـ با صاحب خجالتی یک راه‌سرا با نام نورمن بیتس و مادر روان‌پریش او شکل می‌گیرد.

بازیگرانی چون آنتونی پرکینز، جنت لی، ورا مایلز، جان گوین و مارتین بالسام در این اثر نقش‌آفرینی کردند.

«روانی» که یکی از بهترین آثار هیچکاک است و در بسیاری از فهرست‌های برترین آثار تاریخ سینمای جهان قرار دارد، در سی و سومین دوره جشنوارهٔ اسکار در چهار رشته از جمله بهترین کارگردانی برای هیچکاک و بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای جنت لی نامزد شد.

انتهای پیام/