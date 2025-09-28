«زیستن بر لبه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سومین مجموعه شعر ریحانه رسول‌زاده با عنوان «زیستن بر لبه» توسط نشر نزدیک‌تر منتشر شد. این کتاب شامل ۲۷ شعر سپید است که در آن شاعر به کاوشی عمیق در تجربه‌های انسانی پرداخته و مفاهیمی همچون عشق، زندگی، جنگ و خاورمیانه را در هم می‌آمیزد.

ریحانه رسول‌زاده پیش‌تر با دو مجموعه شعر «بی‌همان» و «هنوز» در میان علاقه‌مندان شعر شناخته شده بود. کتاب «هنوز» پیش‌تر موفق به کسب رتبه نخست جایزه کتاب سال شعر جوان شده بود.

در «زیستن بر لبه» شاعر جهانی را به تصویر می‌کشد که در آن زندگی مدام در حال تعلیق است؛ جایی که مرز ویرانی و امید، عشق و رنج، جنگ و صلح بسیار باریک است. رسول‌زاده در این مجموعه با زبانی روان و تصویری، لحظاتی از زیستن را روایت می‌کند که هر آن می‌تواند به سقوط یا رستگاری بینجامد.

این مجموعه که دربرگیرنده ۲۷ شعر آزاد است، تجربه‌های فردی و جمعی را در هم می‌آمیزد؛ تجربه‌هایی که از درونی‌ترین عواطف عاشقانه تا خشونت‌های بیرونی جهان را شامل می‌شود. در این شعرها، عشق به‌عنوان نیرویی زنده و ماندگار در کنار صدای زخم‌ها و خاطره جنگ حضور دارد و تصویرگر جهانی است که در آن زندگی با تمام تضادهایش ادامه می‌یابد.

در ادامه یکی از اشعار این کتاب را می‌خوانیم:

فرقی نداشت

باد

همه چیز را به این طرف و آن طرف پرت می‌کرد

این طور شد که

گلوله‌ها به مهدکودک رفتند و

تو ماهی شدی

در مدیترانه

اما من در کوچه‌های دیاله می‌دویدم و روبنده نداشتم

بوی هلهله مردانه می‌آمد

پدرت

اگر سرش را پیدا می‌کرد

بلند می‌شد و صدایت می‌زد

مثل روزهایی که هنوز نخل‌ها نسوخته بودند

تو که زبان بادها را بلدی

بگو سخت نگیرند

ببین

چادرم مثل خانه پاره‌پاره شده.

مراسم رونمایی از این کتاب روز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ با حضور اهالی شعر و ادبیات، در خانه شاعران ایران برگزار خواهد شد. حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

