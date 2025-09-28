اکران «حرکت آخر» شهاب حسینی از ۹ مهرماه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی خانه سینما، دوازدهمین جلسه شورای صنفی نمایش مصوب شد فیلم سینمایی «لیپار» به کارگردانی حسین ریگی از تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۴ به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش خانه فیلم و فیلم سینمایی «حرکت آخر» به کارگردانی شهاب حسینی از چهارشنبه ۹ مهرماه به سرگروهی پردیس سینمایی کورش با دفتر پخش خانه فیلم اکران شود.

همچنین فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی بعد از فیلم ملکه آلیشون در سرگروهی پردیس سینمایی هویزه با دفتر پخش مهرگان فیلم اکران خواهد شد.

انتهای پیام/