خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در دوازدهمین جلسه شورای صنفی نمایش مصوب شد؛

اکران «حرکت آخر» شهاب حسینی از ۹ مهرماه

اکران «حرکت آخر» شهاب حسینی از ۹ مهرماه
کد خبر : 1692719
لینک کوتاه کپی شد.

دوازدهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور (دبیر شورای صنفی نمایش)، مرتضی شایسته (نماینده انجمن پخش‌کنندگان)، محمدرضا صابری (نمایندگان انجمن سینماداران)، اصغر نعیمی (نماینده کانون کارگردانان)، علی میرزایی نماینده‌ سازمان سینمایی و مجتبی شریعت (نماینده سامانه سمفا) برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی خانه سینما، دوازدهمین جلسه شورای صنفی نمایش مصوب شد فیلم سینمایی «لیپار» به کارگردانی حسین ریگی از تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۴ به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش خانه فیلم و فیلم سینمایی «حرکت آخر» به کارگردانی شهاب حسینی از چهارشنبه ۹ مهرماه به سرگروهی پردیس سینمایی کورش با دفتر پخش خانه فیلم اکران شود.

همچنین فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی  بعد از فیلم ملکه آلیشون در سرگروهی پردیس سینمایی هویزه با دفتر پخش مهرگان فیلم اکران خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی