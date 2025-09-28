خبرگزاری کار ایران
همایش «از منیژه تا منیژه» برگزار شد

همایش «از منیژه تا منیژه» برگزار شد
همایش «از منیژه تا منیژه» به مناسبت گرامیداشت منیژه لشگری همسر خلبان شهید حسین لشکری شب گذشته در موزه فرش تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، همایش «از منیژه تا منیژه» به مناسبت گرامیداشت منیژه لشگری همسر خلبان شهید حسین لشکری شب گذشته ۵ مهرماه در سالن آمفی تئاتر موزه فرش تهران برگزار شد.

 

همایش «از منیژه تا منیژه» برگزار شد

 

در این همایش یسنا خوشفکر دبیر همایش با اشاره به این نکته که بیژن در شاهنامه نماد یک اسیر ایرانی است و منیژه یار اوست به مقایسه زندگی منیژه لشگری با منیژه شاهنامه پرداخت. یسنا خوشفکر با تاکید بر اینکه تاریخ تکرار می‌شود و شاهنامه نامه روزگاران و آیینه تاریخ امروز ماست گفت: شاهنامه به ما میگوید که مرزهای ایران بسیار شکننده است و ایران در درازای تاریخ جنگ‌های تحمیلی بسیاری به خود دیده است. 

سخنران بعدی  شروین وکیلی درباره جنگهای کلاسیک در جنگ‌اول و دوم و جنگ‌ایران و عراق و به تفاوت نوع آن جنگ‌ها با جنگهای امروز از جمله جنگ ۱۲ روزه پرداخت و در پاسخ به کسانی که نگران تجزیه ایران هستند گفت ایران بزرگتر و ریشه دارتر از آن است که در تصور بگنجد، ایران سوریه نیست. 

سخنران بعدی خلبان احمد مهرنیا درباره زندگی شهید لشکری گفت: به دلیل اینکه شهید لشکری نخستین اسیر خلبان بود میتوانست با پنج دقیقه صحبت در جلوی دوربین ایران را آغازگر جنگ معرفی کند و خود را از اسارت نجات دهد اما با شجاعت و وطن دوستی حاضر به این کار نشد و رنج ۱۸ سال اسارت را برای وطنش به جان خرید. 

و سخنران بعدی بانو توران نوروزی همسر خلبان آزاده کرم رضا مکری نیز به شرح خاطرات و رنجهای زنان اسرا پرداخت. 

بانو پریا ماوندی افزون بر اینکه مجری همایش بودند نبرد سهراب و گردافرید را نیز برای باشندگان اجرا کردند. 

در پایان پرواز همای خواننده و آهنگساز سنتی به همراه تار محمدرضا اسکندری قطعاتی را در مایه اصفهان و با شعری از ایران اجرا کردند.

