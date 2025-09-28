انتشار فراخوان بخش عکس جشنواره تئاتر کوتاه کیش

به گزارش ایلنا، فراخوان بخش عکس ششمین جشنواره تئاتر کوتاه کیش منتشر شد. این بخش به‌صورت رقابتی برگزار می‌شود.

عکاسی تئاتر با ثبت لحظات هنر زنده نمایش در جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش از اهمیت زیادی برخوردار است تا با نگاه ویژه و تخصصی به این مهم، حمایت و اعتلای تئاتر و عکاسی را در پیوندی نوظهور مورد هدف قرار دهد.

شرکت در این مسابقه برای همه افراد آزاد بوده و متقاضیان می‌توانند در هر دو بخش شرکت کنند. این مسابقه صرفاً جهت عکاسی از اجرای نمایش‌های ششمین جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش است و عکس‌های آرشیوی از سال‌های قبل موردقبول دبیرخانه نیست.

بخش‌های مسابقه عبارت‌اند از:

۱. عکاسی از نمایش‌ها (دوربین حرفه‌ای)

۲. عکاسی از نمایش‌ها (تلفن همراه)

شرایط و مقررات:

۱. تمامی هنرمندان و علاقمندان به عکاسی می‌توانند در هر دو بخش از این مسابقه شرکت نمایند.

۲. عکس‌های ارسالی می‌بایست منحصراً مربوط به اجرای نمایش‌های ششمین جشنواره بین المللی تئاترکوتاه کیش باشند.

۳. هر عکاس می‌تواند در هر بخش ۵ اثر به صورت رنگی یا سیاه و سفید ارسال نماید.

۴. ادیت عکس‌ها فقط در حد اصلاح رنگ – نور – وضوح وکادربندی توسط نرم‌افزار و یا امکانات موجود دوربین عکاسی مجاز است و جابجایی عناصر تصویری یا تلفیق چند عکس باهمدیگر مورد قبول دبیرخانه نخواهد بود.

۵. فایل عکس‌ها می‌بایست با فرمت JPG و با کیفیت مناسب و حداکثر ظرفیت۲ مگابایت به دبیرخانه جشنواره تحویل داده شود. (بهتر است ابعاد عکس۲۴۰۰ پیکسل در ضلع بزرگ و با دقت 300dpi باشد)

۶. عکس‌های ارسالی می‌بایست فاقد هرگونه علامت و نشانه اعم از آرم – نام صاحب عکس و پاسپارتو و امضا باشند.

۷. تمامی حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به صاحبان عکس‌ها می‌باشد و در صورت ارسال عکس توسط شخص یا اشخاص دیگر و احراز آن از طرف دبیرخانه عکس یا عکس‌های مورد نظر از دور قضاوت داوران خارج خواهد شد.

۸. برگزارکننده حق استفاده از عکس¬های منتخب را با ذکر نام عکاس برای چاپ در کتاب و بروشور و نیز ترتیب دادن نمایشگاه‌ها در داخل یا خارج از کشور برای خود محفوظ می¬دارد، منوط بر آن‌که نام کامل جشنواره نیز ذکر شود.

۹. ارسال عکس به دبیرخانه به منزله قبول مقررات توسط شرکت کننده می‌باشد.

اعلام نتایج مسابقه عکاسی تئاتر در مراسم اختتامیه خواهد بود.

در هر دو بخش به شکل مجزا به برگزیدگان جوایز نقدی اهدا می‌گردد.

بخش عکاسی با دوربین حرفه‌ای

یک نفر برگزیده شامل جایزه نقدی و دیپلم افتخار

یک نفر تقدیر شامل جایزه نقدی و لوح تقدیر

بخش عکاسی با تلفن همراه

یک نفر برگزیده شامل جایزه نقدی و دیپلم افتخار

یک نفر تقدیر شامل جایزه نقدی و لوح تقدیر

توضیح: در این بخش عزیزان علاقه‌مند از سراسر ایران می‌توانند حضور داشته باشند اما دبیرخانه جشنواره تعهدی نسبت به تامین بلیت هواپیما و اسکان شرکت کنندگان ندارد.

شرکت کنندگان آثار خود را می‌بایست در تلگرام به شماره ۰۹۰۱۳۸۵۵۰۹۵ ارسال نمایند.

آخرین مهلت ارسال آثار: ساعت ۲۳:۵۹ مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴

انتهای پیام/