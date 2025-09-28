جشنوارۀ ملی موسیقی «خلاق» فراخوان داد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی موسیقی خلاق، فراخوان دومین جشنوارۀ ملی موسیقی «خلاق» شاهین‌شهر با یاد استاد حسن کسایی، استادموسیقی دستگاهی ایران، منتشر شد. این جشنواره با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و با هدف شناسایی استعدادهای ویژه و معرفی ظرفیت‌های نو در موسیقی کشور برگزار می‌شود.

امید قبادی، دبیر این جشنواره در توضیح این رویداد گفت: جشنواره همچون سال گذشته در چهار محور اصلی شامل آفرینش، پژوهش، آموزش و صنعت برگزار خواهد شد و هرگونه اثر خلاقانه و نوین در شاخه‌های مختلف موسیقی از موسیقی دستگاهی و نواحی گرفته تا پاپ، کلاسیک، مدرن، جاز، موسیقی آیینی و مذهبی، موسیقی کودک و نوجوان و سایر شاخه‌ها می‌تواند در چارچوب این جشنواره ارائه شود.

یادبود کسایی و جایزۀ ویژه جلیل شهناز

به گفته قبادی، این دوره از جشنواره به نام «استاد حسن کسایی» نامگذاری شده و بخش ویژه‌ای نیز با عنوان «جایزۀ استاد جلیل شهناز» در نظر گرفته شده است. این جایزه به خلاقیت در بداهه‌نوازی و بداهه‌پردازی در موسیقی ایرانی اختصاص دارد.

*محورهای جشنواره

1.آفرینش: آهنگسازی، نوازندگی، اجرا، بداهه نوازی

2.پژوهش:مقاله، کتاب، پایان نامه

3.صنعت موسیقی: سازسازی، نرم افزار، صدابرداری، ابزار آموزشی

*موضوعات جشنواره

موسیقی ردیف دستگاهی، موسیقی نواحی، موسیقی آیینی و مذهبی، موسیقی کلاسیک، موسیقی تلفیقی، موسیقی پاپ و موسیقی کودک و نوجوان سایر شاخه‌های موسیقی

نکته: آثار می‌توانند در قالب تک‌نوازی، دونوازی و گروه‌نوازی با سازبندی‌های مختلف ارائه شوند.

جدول زمانی و نحوۀ ارسال آثار

انتشار فراخوان: مهرماه ۱۴۰۴

مهلت ارسال آثار: تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴

زمان برگزاری جشنواره: بهمن‌ماه ۱۴۰۴

لازم به یادآوری است؛ هنرمندان خلاق حوزۀ موسیقی می‌توانند با مراجعه به نشانی https://music.shahinshahr.ir فراخوان جشنواره را مطالعه کنند و از نحوۀ ارسال آثار به این جشنواره آگاهی یابند؛ ضمن‌اینکه پانزدهم آذرماه ۱۴۰۴ به‌عنوان آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره اعلام‌ شده است.

انتهای پیام/